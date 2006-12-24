مصرف شیر و گوشت دام های شبیه سازی شده خطرناک نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، یافته های این دانشمندان که پس از مدتها تحقیق و بررسی به دست آمده، نشانه قوی است که براساس آن سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) استفاده از فناوری نوین شبیه سازی در حیواناتی هم چون دام اهلی، بز و خوک ها را تایید خواهد کرد.

قرار است به زودی موافقت رسمی دولت آمریکا برای استفاده از چنین محصولاتی در بازار مواد غذایی این کشور اعلام شود.



براساس گزارش چاینا پست، انتشار این گزارش واکنش سریعی را نیز از سوی حامیان سلامت مواد غذایی به همراه داشته است. آنها معتقدند زمانی که هنوز نگرانی زیادی میان بسیاری از مردم آمریکا وجود دارد، چنین تاییدی نباید صورت می گرفته است.

این گروهها در عین حال متذکر شده اند که طی چند سال گذشته شمار قابل توجهی از دام های وارد شده به بازار مواد غذایی آمریکا، محصول شبیه سازی بوده اند.