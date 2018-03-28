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۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۲:۰۴

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان خبر داد:

سه‌راهی «چالان چولان- خرم‌آباد» پرترددترین محور لرستان

سه‌راهی «چالان چولان- خرم‌آباد» پرترددترین محور لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان گفت: سه‌راهی «چالان چولان- خرم‌آباد» پرترددترین محور استان در هفتمین روز از فروردین ۹۷ بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شرفی صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به گزارش تردد وسایل نقلیه در محور های استان اظهار داشت: مجموع کل تردد طی روز گذشته هفتم فروردین ماه ۵۱۰ هزار و ۷۲۰ تردد بوده است.

وی ادامه داد: سه راهی چالان چولان(بروجرد) - خرم آباد با ۲۲ هزار و ۶۶۷ تردد، خرم آباد- سه راهی چالان چولان(بروجرد) با ۲۲ هزار و ۱۱۷ تردد و  سه راهی چالان چولان- بروجرد با ۲۰ هزار و ۵۲۶ تردد، به ترتیب پرتردد ترین محورهای استان بوده اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان محورهای با بیشترین سهم وسایل نقلیه سنگین را آزاد راه پل زال - خرم آباد، سه راهی چالان چولان(بروجرد) - خرم آباد و خرم آباد-  سه راهی چالان چولان(بروجرد) اعلام کرد.

شرفی خاطرنشان کرد: ساعت اوج تردد در محورهای استان ۱۸ تا ۱۹ عصر بوده است.

کد مطلب 4259531

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