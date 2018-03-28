به گزارش خبرنگار مهر، عباس شرفی صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به گزارش تردد وسایل نقلیه در محور های استان اظهار داشت: مجموع کل تردد طی روز گذشته هفتم فروردین ماه ۵۱۰ هزار و ۷۲۰ تردد بوده است.

وی ادامه داد: سه راهی چالان چولان(بروجرد) - خرم آباد با ۲۲ هزار و ۶۶۷ تردد، خرم آباد- سه راهی چالان چولان(بروجرد) با ۲۲ هزار و ۱۱۷ تردد و سه راهی چالان چولان- بروجرد با ۲۰ هزار و ۵۲۶ تردد، به ترتیب پرتردد ترین محورهای استان بوده اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان محورهای با بیشترین سهم وسایل نقلیه سنگین را آزاد راه پل زال - خرم آباد، سه راهی چالان چولان(بروجرد) - خرم آباد و خرم آباد- سه راهی چالان چولان(بروجرد) اعلام کرد.

شرفی خاطرنشان کرد: ساعت اوج تردد در محورهای استان ۱۸ تا ۱۹ عصر بوده است.