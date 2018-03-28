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۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۲:۰۵

معاون فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز خبر داد:

غرق شدن ۲ نفر در باغملک/ ۱۲ مصدوم در دو سانحه

غرق شدن ۲ نفر در باغملک/ ۱۲ مصدوم در دو سانحه

اهواز - معاون فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از فوت یک زن ۲۵ ساله و مرد ۲۶ ساله بر اثر غرق شدن در رودخانه روستای کلگه باغملک خبر داد.

عباس نبوره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته متأسفانه یک زن ۲۵ ساله و مرد ۲۶ ساله بر اثر غرق شدن در رودخانه روستای کلگه (کیلومتر ۱۱ باغملک) جان خود را از دست دادند.

وی افزود: عصر روز گذشته همچنین بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پراید با یک دستگاه خودروی پرادو در محور رامهرمز به رامشیر (کیلومتر دو رامهرمز) ۶ نفر مصدوم شدند.

معاون فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: عصر دیروز در سانحه واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در ساحل بحرکان شهرستان هندیجان ۶ نفر مصدوم و همه آنها به بیمارستان شهدا هندیجان منتقل شدند.
 

کد مطلب 4259533

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