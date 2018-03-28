۱۵ دستگاه ماشین آلات سنگین در پارک پسماند مشغول به کار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، صادقعلی مقدم ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از محل ساخت پارک پسماند در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با اشاره به دستور استاندار گلستان مبنی بر ایجاد پارک در مکان تپه ای که پیشتر محل تخلیه نخاله های ساختمانی بود، در حال حاضر ۱۵ دستگاه ماشین آلات سنگین در محل پارک پسماند مشغول فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه طی دو ماه آینده عملیات خاکریزی و خاکبرداری این پارک به اتمام می رسد، افزود: عملیات نهال کاری در این پارک ظرف ۲۰ روز آینده انجام خواهد شد و تلاش می کنیم کوچکترین آثاری از زباله و نخاله های ساختمانی در این مکان دیده نشود.

مقدم ادامه داد: اداره کل راهداری، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، مدیریت بحران، منابع طبیعی و شهرداری گرگان با نظارت دفتر فنی و معاونت عمرانی استانداری گلستان در حال اجرای این پروژه هستند تا فضایی زیبا و پارکی در خور شأن را در این نقطه از شهر گرگان در سطح ۱۰ هکتار ایجاد کنند.

مقدم افزود: در حال حاضر عملیات تراس بندی ضلع شمالی و غربی تپه مورد نظر انجام شده و ماشین آلات در حال آماده سازی ضلع شرقی آن هستند.