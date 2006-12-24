مذاکرات آمریکا و کره شمالی اواخر ژانویه انجام خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی امروز به نقل از منابع دیپلماتیک که خواستند نامشان فاش نشود، گزارش داد : دو طرف درحال بررسی برگزاری دور دوم مذاکرات در هفته چهارم اولین ماه سال 2007 میلادی (22 ژانویه) برای پرداختن به مسئله تحریمهای آمریکا علیه کره شمالی هستند که سال گذشته اعمال شد .



مقامهای کره جنوبی از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کردند .



بنا براین گزارش، موضع بحث دراین مذاکرات ، توقیف 24 میلیون دلاری متعلق به رهبری کره شمالی در یک بانک مستقر در ماکائو با نام بانکو دلتا آسیا (BDA) می باشد.



آمریکا داراییهای کره شمالی در این بانک را به اتهام جعل دلار و پولشویی توقیف کرد .



تیمهای مالی دو کشور طی دو روز با هم در پکن درحاشیه مرحله دوم دور پنجم مذاکرات شش جانبه دیدار کردند .



دور جدید مذاکرات شش جانبه بدون دستیابی به نتیجه ای روز جمعه اول دی پایان یافت. بنابر این گزارش ، هنوز تاریخی برای برگزاری دور جدید مذاکرات شش جانبه تعیین شده است .

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