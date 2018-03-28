مسئولان کاروان های عتبات عالیات را ساماندهی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح چهارشنبه در دیدار با مدیرکل حج و زیارت خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات به وجود آمده ناشی از اعزام زائرین عتبات عالیات از طریق آزادبرها، اظهار داشت: جای تعجب است که چگونه با وجود تشکیلات قانونی این افراد به راحتی فعالیت می کنند و با آن ها مقابله نمی شود.

وی با تأکید بر لزوم مقابله با کاروان های غیر مجاز سفرهای عتبات عالیات، بیان کرد: باید سازمان های مربوطه و نیروهای امنیتی اطلاعاتی این قضایا را به شدت کنترل کنند تا از مشکلات بعدی آن جلوگیری شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در ارتباط با کمبود روحانی برای کاروان های حج تمتع نیز گفت: باید روحانیون مورد نیاز در این زمینه از میان علاقمندان جوان انتخاب شده و از همان ابتدای تحصیل آموزش های خاص و مورد نیاز را فراگیرند.

عبادی ادامه داد: باید با هماهنگی با حوزه برای کسانی که علاقه دارند از ابتدای تحصیل این آموزش ها ارائه شود و به عنوان یک نیاز جامعه باید در این زمینه ورود پیدا کرد.

اعزام ۲۵۰۰ نفر به حج تمتع

مسئول دفتر بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت خراسان جنوبی نیز در این دیدار از اعزام ۱۸ کاروان استان به مراسم حج تمتع امسال خبر داد و گفت: از این دو کاراوان اهل سنت و ۱۶ کاروان تشیع هستند.

حجت الاسلام مجتبی اوحدی با اشاره به اعزام دو هزار و ۵۰۰ زائر استان در قالب این کاروان ها، بیان کرد: این افراد زائران سال ۹۲ و جاماندگان سال های ۸۹ تا ۹۲ خواهند بود.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۳ روحانی برای این کاروان ها مشخص شده است، بیان کرد: از این تعداد سه روحانی از خراسان رضوی و مابقی روحانیون بومی داخل استان هستند.

مسئول دفتر بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت خراسان جنوبی با اشاره به آموزش کاروان های حج تمتع بیان داشت: جلسات آموزشی که قبلا داشتیم برای مدینه قبل ۱۰ جلسه و برای مدینه بعد ۱۲ جلسه بوده و امسال جلسات ۸ جلسه در بیرجند و ۹ جلسه در سرزمنین وحی خواهد بود