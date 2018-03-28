بغداد یک گذرگاه مرزی با سوریه را از «پ.ک.ک» پس گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روز سهشنبه (دیروز) مسئولان عراقی در بغداد از توافقی اولیه میان دولت عراق و ترکیه در خصوص وضعیت شهر سنجار در ۸۰ کیلومتری غرب شهر موصل و حضور عناصر گروهک «حزب کارگران کردستان» (پ.ک.ک) در آن، خبر دادند.
یک مسئول نظامی عراقی در استان نینوی به روزنامه «العربی الجدید» اعلام کرد که «ارتش عراق، گذرگاه مرزی خانصور در مرز سوریه را از نیروهای حزب کارگران کردستان پس گرفته و اکنون ارتش و الحشد الایزدی در گذرگاه مستقر هستند».
ترکیه به حضور عناصر گروهک تروریستی پ.ک.ک در شهر سنجار به شدت معترض است و تهدید کرده بود که به مواضع این گروهک در این شهر عراقی حمله هوایی خواهد کرد. روز گذشته نخستوزیر ترکیه با پس گرفتن این تهدید، در گفتگو با حیدر العبادی همتای عراقی خود اعلام کرد که ترکیه بدون هماهنگی و اجازه بغداد، اقدامی نظامی نخواهد کرد.
گفته میشود که مقصود از حشد ایزدی، همان نیروهای «لالش» هستند که گروهک پ.ک.ک آنها را آموزش داده و بعدا با موافقت بغداد به حشد شعبی پیوستهاند. گروههای مسلح دیگری مثل «ایزید خان» در سنجار حضور دارند که ترکیه آن را بخشی از پ.ک.ک میداند.
همچنین یک مسئول در «لشگر ۱۵» ارتش عراق نیز اعلام کرده است که «افراد مسلح عضو حزب کارگران کردستان مواضع خود در تل البنات در جنوب سنجار را تخلیه کردهاند و آنجا را ترک کردهاند». به گفته این مسئول عراقی، این عناصر مسلح به سمت مرز سوریه و عراق و به سوی شهر الحسکه رفتند که حدود ۸۰ کیلومتر با شهر سنجار در عراق فاصله دارد.
«ریفان ولات» سخنگوی بخش مسلح حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در ۲۳ ماه جاری (مارس) از عقبنشینی نیروهای این گروهک از سنجار خبر داده و اعلام کرده بود که این اقدام پس از اطمینان از رفع خطر داعش برای ایزدیها انجام شده است.
عناصر گروهک پ.ک.ک از سال ۲۰۱۴ در کوههای سنجار حضور داشتهاند؛ زمانی که داعش بر شهرستان سنجار که اغلب ساکنان آن ایزدی بود، مسلط شد.
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