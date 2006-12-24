ایران تهدید کننده صلح جهانی نیست / برنامه هسته ای ایران در مسیر ساخت سلاح هسته ای قرار ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پریزم، ریتر در ادامه صحبت خود با اشاره به تجربیات 7 ساله بازرسی درعراق گفت : باید بین داشتن فناوری هسته ای و دستیابی به سلاح اتمی، تفاوت قائل شویم.

این بازرس سابق که در اوکلند کالیفرنیا سخن می گفت، با بیان مشاهدات و تجربیات خود از پیچیدگی های غنی سازی اورانیوم، افزود:" نکته کلیدی این است که در برخی مواقع، این دو با هم یکی فرض می شوند. شما حتما آزمایش هایی با ۲۰۰ دور در دقیقه در دبیرستان را، به یاد می آورید. حالا در نظر بگیرید که سرعت چرخش مواد در لوله های سانتریفوژ به هفتاد هزار دور در دقیقه می رسد، که فناوری بسیار پیچیده ای را می طلبد. به علاوه این سانتریفوژها باید بتوانند در اتصال به هزاران سانتریفوژ دیگر، هماهنگ عمل کنند. تعادل سانتریفوژها به لحاظ فنی، کار بسیار دشواری است. درضمن گازی که تزریق می شود نیز، باید خالص باشد.

ریتر با اشاره به برنامۀ هسته ای ایران و خبرهایی که در زمینه تأسیسات غنی سازی اش منتشر می شود، گفت: "ایرانی ها مقداری گازهگزا فلورید ازچین خریداری کرده اند که خالص است و در سانتریفوژهای آزمایشگاهی خود از آن استفاده می کنند،

اما به آن اندازه ندارند که بخواهند برای سلاح هسته ای استفاده کنند. به همین دلیل هم نمی توانند از شر ناخالصی هایی مانند مولیبدن در گاز، خلاصی پیدا کنند."

وی افزود: "همه می دانند که ایران نمی تواند درهیچ سطحی، اورانیوم را غنی سازی کند و از شر ناخالصی های آن رها شود. وقتی آنها نمی توانند غنی سازی را انجام بدهند؛ چطور می توانند به دنبال سلاح بروند؟ ایران از این دیدگاه هیچ تهدیدی نخواهد بود."

ریتر اعلام کرد که هرچه می گوید بر اساس اطلاعاتی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی، منتشر کرده است. وی سپس با شوخی به حاضران گفت که حرف هایش در صورتی نادرست خواهد بود، که مدیرکل آژانس دروغ گفته باشد.

وی در ادامه سخنرانی خود همچنین با اشاره به حمله آمریکا به عراق و همچنین طرح دولت بوش برای حمله به دیگر کشورها

می گوید : در وزارت دفاع آمریکا تهیۀ چنین برنامه هایی درباره خیلی از کشورهای جهان، و حتی آنهایی که به نظر می رسد رابطۀ دوستانه ای با آمریکا دارند، انجام شده است و درباره ایران، دولت بوش هم به لحاظ فلسفی و هم به لحاظ عقیدتی، در سال ۲۰۰۴(۱۳۸۳) و هم اکنون و به همان اندازه، به این برنامه معتقد است، چنانچه "درمارس ۲۰۰۶ (اسفند ۱۳۸۴) می بینیم که دراستراتژی امنیت ملی آمریکا، ایران مهمترین خطر برای ایالات متحده، قلمداد می شود."

بازرس ارشد سابق سازمان ملل متحد که در 30 مأموریت بازرسی، 14 بار ریاست هیئت بازرسان این سازمان را به عهده داشت و کتاب وی تحت عنوان "هدف ایران: برنامه کاخ سفید برای تغییررژیم ایران"، منتشر شده است، در ادامه در پاسخ به این سؤال که در مصاحبه ای اشاره کرده بودید که آمریکا تا پیش از انتخابات هفتم نوامبر سال ۲۰۰۶ (۱۶ آبان ۱۳۸۵)، علیه ایران اقدام خواهد کرد،ولی این گونه نشد؛ چه می گویید، پاسخ داد:"من اشاره کردم که تا این زمان ایالات متحده، مقدمات چنین برنامه ای را آماده خواهد کرد."

ریتر با اشاره به مراسم معرفی رابرت گیتس وزیر جدید دفاع آمریکا، گفت :"در این مراسم یکی ازخبرنگاران از وی (گیتس) پرسید آیا گمان می کنید که ایران برنامۀ سلاح اتمی را دنبال می کند، و او گفت، بله! اما کسی از وی سوال نکرد که چه شواهد و قرائنی برای این کار وجود دارد."

وی تصریح کرد که البته بوش نسبت به گذشته بسیار ضعیف تر شده و با توجه به گزارش کمیته بیکر-هملیتون، این موضوع آشکار به نظر می رسد. کمیته ای که پس از ارائه گزارش آن، نیویورک تایمز با عبارت "سرانجام یک عاقل در سیاست خارجی آمریکا پیدا شد"، از آن نام برد. اما توجه کنید که هر چقدر آنها عاجز و درمانده تر شوند؛ ممکن است بیشتر تحریک شوند که به ایران حمله کنند.

اسکات ریتر در ادامه با اشاره به قدرت لابی اسرائیلی در واشنگتن گفت:"من اساساً با لابی مخالف نیستم. این بخشی از سیاست است. اما موضوع این است که هرکسی در واشنگتن لابی می کند؛ معلوم است این کار را برای چه کسی انجام می دهند. اگر انگلیسی ها لابی می کنند، معلوم است برای منافع ملی و دولت انگلیس است. اما لابی اسرائیل آدم را گیج می کند. چون می گویند "آنچه ما می گوییم به سود آمریکا هم هست، و فقط منافع ما در کار نیست."

ریتر با اشاره به موقعیت حساس عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه اظهار داشت :"سعودی ها، خود تا مدتها با وهابی ها معامله، و بینادگرایی را به جاهای دیگر دنیا صادر می کردند. تا وقتی هم که صدام حسین در قدرت بود، آنها به خاطر حضور او، نگران بغداد نبودند. اما الان برای این از بعثی ها حمایت می کنند که جلوی القاعده را درعراق بگیرند."به اعتقاد ریتر، بزرگترین اشتباه آمریکا در عراق، برداشتن صدام از قدرت بود. "

بازرس سابق سازمان ملل متحد با اشاره به یک تصور عمومی که معتقد است جنگ عراق و حتی کودتای ۱۹۵۳ (۱۳۳۲)، به خاطر کنترل نفت در منطقه بوده است، گفت: "سرمایه گذاری نفت، به ثبات احتیاج دارد. از آنجا که در صنعت نفت، اول باید میلیاردها دلار گذاشت و بعد اندک اندک برداشت کرد، نیاز به مناطقی است که بتوان در بلند مدت در آنها ثبات برقرار کرد".

وی با نتیجه گیری از سخن خود و با اشاره به وضعیت کشتار فرقه ای در عراق گفت که، گمان نمی کند چنین وضعیتی برای سرمایه گذاران نقتی، جذابیتی داشته باشد. ولی با این همه از نظر ریتر، کل سیاست استراتژیک منطقه ای آمریکا، مبتنی بر تحولات حوزه نفت و منافعی است که در ابعاد مختلف، از آن حاصل می شود.

ریتر با مروری بر وضعیت نظامی اسرائیل، گفت که احتمال اینکه تل آویو تصمیم بگیرد خودسرانه به ایران حمله کند، عملاً صفر است. چرا که چه از لحاظ مسافت، و چه از نظر سابقۀ چنین حمله ای، اسرائیل در موقعیتی نیست که بخواهد به این اقدام دست بزند. به ویژه اینکه هواپیماهایش باید از آسمان چند کشور دیگر عبور کنند، تا به ایران برسند. با این وجود، ریتر گفت اگر قرار باشد چنین حمله ای صورت بگیرد، با اجازه عالی ترین مقام های واشنگتن خواهد بود.

