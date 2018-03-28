به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا زاهدی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری طرح قرآنی «با قرآن در زلال اعتکاف» در شش مسجد شهرستان سمنان خبر داد و تأکید کرد: این طرح برای چهارمین سال متوالی در مراسم اعتکاف ایام البیض ماه رجب اجرا می‌شود.

وی افزود: اصلاح قرائت نماز معتکفان، اجرای زنده تلاوت قرآن و اذان، اجرای تلاوت ترتیل عمومی و ختم کامل قرآن توسط اساتید قرآنی شهرستان سمنان از جمله برنامه‌های این طرح است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سمنان با اشاره به استقبال معتکفان در سال گذشته از مسابقه قرآنی «با قرآن در زلال اعتکاف» در استان اضافه کرد: سال گذشته برای اولین بار، مسابقه کتبی قرآنی «با قرآن در زلال اعتکاف» با موضوع ترجمه و مفاهیم سوره‌های دَهر و حُجرات اجرا شد.

زاهدی ادامه داد: امسال نیز این مسابقه قرآنی با موضوع ترجمه و مفاهیم سوره مبارکه لقمان برگزارمی شود.

رئیس تبلیغات اسلامی سمنان گفت: مراسم معنوی اعتکاف سیزدهم تا پانزدهم ماه رجب ( ۱۱تا ۱۳) فروردین ۹۷ در شش مسجد سمنان برگزار می‌شود.