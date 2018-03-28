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۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۲:۴۶

۷ زن گردشگر از ارتفاعات زرقان نجات یافتند

۷ زن گردشگر از ارتفاعات زرقان نجات یافتند

شیراز – مدیرعامل هلال احمر فارس از نجات ۷ زن گردشگر گرفتار شده در ارتفاعات شهر زرقان خبر داد.

فیض الله جعفری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه با کمک یک تیم ۹ نفر امداد و نجات کوهستان این عملیات انجام شد افزود: طبق اعلامی که شب گذشته انجام شد ۷ بانوی گردشگر پس از صعود به ارتفاعات شهر زرقان با مشکلاتی مواجه شدند که این مهم در همان ساعات اولیه در اولویت هلال احمر قرار گرفت.

وی ادامه داد: این عملیات در مرحله اول جستجو و سپس نجات ۱۸ ساعت به طول انجامید که ساعتی پیش هر ۷ نفر که یک نفر مربی و دیگران افراد معمولی بودند با موفقیت به پایان رسید.

مدیرعامل هلال احمر فارس تاکید کرد: شب گذشته تاریکی هوا باعت شد که عملیات جستجو با کندی انجام شود.

کد مطلب 4259583

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