توزیع ۵۰۰۰ بسته آموزش فرهنگ ترافیک در بین میهمانان نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "فضل الله شیری" اظهار داشت: تامین امنیت جانی و مالی رانندگان و مسافران همواره مهمترین دغدغه ی پلیس راهور است، به همین خاطر سعی کردیم با اقدامات آموزشی و اطلاع رسانی، فرهنگ ترافیک را ارتقاء و از وقوع سوانح احتمالی پیشگیری کنیم.

وی اظهار داشت: از آنجایی که عمده ترین علت تصادفات در سال گذشته خستگی و خواب آلودگی رانندگان بوده است از این رو محتوای بروشورهای توزیع شده با محوریت و تاکید بر این موضوع طراحی شده است.

رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی استان با اشاره به اینکه ایام تعطیلات نوروزی ظرفیت های قابل توجهی برای فرهنگ سازی دارد افزود: پلیس راهور در غالب تهیه ی بسته های آموزش فرهنگ ترافیک، به خوبی از این فرصت استفاده کرده است.

این مقام انتظامی در پایان از رانندگان خواست به ازاء هر دوساعت رانندگی، حداقل به میزان ۱۵ دقیقه استراحت داشته باشند تا علاوه بر رفع خستگی از جاذبه های طبیعی در طول سفر استفاده کنند؛ وی همچنین افزود: رانندگان رعایت قوانین و مقررات راهنمایی ورانندگی را که ضامن سلامت آنها در طول سفرها می باشد را همواره سرلوحه رانندگی خود قرار دهند.