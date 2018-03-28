بازرسی از ۱۱۵۰ واحد صنفی استان کرمانشاه طی نوروز/تشکیل ۵۰ پرونده

عباس سجادی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح نظارتی نوروز گفت: با در نظر داشتن روال معمول در جهت افزایش تقاضا برای بخش عمده ای از کالاها و خدمات در روزهای پایانی سال و شروع سال جدید، حوزه نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در اجرای شرح وظایف محوله و همچنین در راستای برنامه های ستاد خدمات سفر ویژه نوروز ۹۷ در استان ضمن هماهنگی لازم با سایر دستگاه های نظارتی مسئول نظارت مستمر بر عملکرد عرضه کنندگان و فروشندگان کالا است.

وی افزود: در این راستا این سازمان بر کالاهای حساس و پرمصرف مانند انواع شیرینی و نان برنجی، میوه و تره بار، آرد و نان، مواد خوراکی و نوشیدنی، مواد لبنی، آجیل و خشکبار و... نظارت ویژه ای داشته و دارد.

این مسئول از اجرای طرح نظارت نوروزی از ۱۵ اسفند ۹۶ خبر داد و خاطرنشان کرد: اجرای این طرح تا پایان تعطیلات نوروز ۹۷ ادامه دارد.

سجادی راد گفت: این سازمان در کنار سایر دستگاه های نظارتی، نظارت ویژه بر کالاهای حساس را در اولویت کاری خود قرارداده و ضمن کنترل و بازرسی های حضوری و مستمر در مجموع از تعداد نزدیک به ۱۱۵۰ واحد صنفی عرضه کننده نان شیرینی، آجیل و خشکبار، خدمات پارکینگ ها، نانوایان بازرسی به عمل آورده است.

وی افزود: در نتیجه این بازرسی ها تعداد ۵۰ فقره پرونده به ارزش ۴۸۲ میلیون و ۲۲۰ هزار و ۷۶۰ ریال با عناوین تخلفاتی همچون گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، عدم رعایت موازین بهداشتی و ... تشکیل شده که برای سیر مراحل قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی معرفی شدند.