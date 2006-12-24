کمال دانشیار رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: آمریکا با فشارها، جوسازیها و تحریکاتش قطعنامه ای را علیه کشورمان تصویب کرد ولی این قطعنامه در مباحث اقتصادی و سیاسی کشورمان اثر منفی نخواهد گذاشت و تنها به بحث انرژی هسته ای و غنی سازی اورانیوم محدود می شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: کلیه این تحریم ها فقط می تواند فعالیت های آزمایشگاهی را در ایران محدود کند، لذا معلوم می‌شود که در این قطعنامه سود زیادی نصیب آمریکا نشده و عملا اتحاد ملت ما و پیگیری های مسئولان ما توانسته است جلوی زیاده خواهی های آمریکا را بگیرد.

وی درعین حال تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران روال قبلی خود را با آژانس بین المللی انرژی هسته ای ادامه خواهد داد و هر حرکتی که آنان انجام دهند ما نیز حرکتی مقابل آن را انجام خواهیم داد و در چارچوب معاهده NPT غنی سازی اورانیوم را ادامه خواهیم داد .

دانشیار در عین حال گفت: چنانچه سازمان ملل متحد نیز بخواهد تابع فشارهای آمریکا باشد، ما نیز به تشخیص خودمان و رفتاری که فکر می کنیم ، درست است عمل می کنیم و معتقدیم رفتار درست ادامه کار گذشته مان در رابطه با انرژی هسته ای و غنی سازی در حد تحقیقات و مسلط شدن بر کلیه جزییات غنی سازی اورانیوم است.

دانشیار خاطرنشان کرد: تولید انبوه اورانیوم را پس از مذاکرات آغاز خواهیم کرد ، چرا که اکنون اورانیوم در حد آزمایشگاهی تولید می شود و آنان می خواهند همین مقدار هم دیگر نباشد.