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۳ دی ۱۳۸۵، ۱۵:۰۳

/ تصویب قطعنامه شورای امنیت، عکس العمل تهران (7)/ رئیس کمیسیون انرژی مجلس:

قطعنامه شورای امنیت تاثیری بر روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران ندارد

قطعنامه شورای امنیت تاثیری بر روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران ندارد

قطعنامه شورای امنیت هیچ تاثیری بر روند فعالیت های هسته ای کشورمان نخواهد گذاشت.

کمال دانشیار رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: آمریکا با فشارها، جوسازیها و تحریکاتش قطعنامه ای را علیه کشورمان تصویب کرد ولی این قطعنامه در مباحث اقتصادی و سیاسی کشورمان اثر منفی نخواهد گذاشت و تنها به بحث انرژی هسته ای و غنی سازی اورانیوم محدود می شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: کلیه این تحریم ها فقط می تواند فعالیت های آزمایشگاهی را در ایران محدود کند، لذا معلوم می‌شود که در این قطعنامه سود زیادی نصیب آمریکا نشده و عملا اتحاد ملت ما و پیگیری های مسئولان ما توانسته است جلوی زیاده خواهی های آمریکا را بگیرد.

وی درعین حال تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران روال قبلی خود را با آژانس بین المللی انرژی هسته ای ادامه خواهد داد و هر حرکتی که آنان انجام دهند ما نیز حرکتی مقابل آن را انجام خواهیم داد و در چارچوب معاهده NPT  غنی سازی اورانیوم را ادامه خواهیم داد .

دانشیار در عین حال گفت: چنانچه سازمان ملل متحد نیز بخواهد تابع فشارهای آمریکا باشد، ما نیز به تشخیص خودمان و رفتاری که فکر می کنیم ، درست است عمل می کنیم و معتقدیم رفتار درست ادامه کار گذشته مان در رابطه با انرژی هسته ای و غنی سازی در حد تحقیقات و مسلط شدن بر کلیه جزییات غنی سازی اورانیوم است.

دانشیار خاطرنشان کرد: تولید انبوه اورانیوم را پس از مذاکرات آغاز خواهیم کرد ، چرا که اکنون اورانیوم در حد آزمایشگاهی تولید می شود و آنان می خواهند همین مقدار هم دیگر نباشد.

کد مطلب 425961

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