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۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۵۷

احتمال بروز گرد و غبار در استانهای غربی/ برخی مسیرهاسیلابی می شود

احتمال بروز گرد و غبار در استانهای غربی/ برخی مسیرهاسیلابی می شود

بر اساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی در آخر هفته وزرش باد در برخی استان های کشور و احتمال خیزش گرد و خاک در استان های غربی و جنوب غربی کشور پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، روز پنج شنبه تا بعدازظهر جمعه در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان و به تدریج در استانهای مازندران، گلستان و خراسان شمالی وزش باد شدید از سمت جنوب و جنوبغرب پیش بینی می شود.

انتظار می رود در روز پنجشنبه سرعت باد بین ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت و سرعت لحظه ای باد در برخی نقاط این استانها به بیش از ۸۰ کیلومتر بر ساعت و در روز جمعه سرعت باد بین ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت و سرعت لحظه ای باد در برخی نقاط به بیش از ۶۵ کیلومتر بر ساعت برسد. از اینرو با وزش باد شدید احتمال خیزش گردوخاک و وارد شدن خسارت به تاسیسات شهری و روستایی در این مناطق وجود دارد.

همچنین از ظهر روز پنجشنبه تا جمعه با وزش باد شدید در عراق احتمال خیزش گرد و خاک و انتقال آن به استانهای غربی و جنوب غربی کشور به ویژه در استانهای کرمانشاه، ایلام و خوزستان وجود دارد.

از اواخر وقت پنج شنبه و طی روز جمعه در استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی (به ویژه مناطق جنوبی استان)، نیمه غربی کردستان، کرمانشاه، دامنه های زاگرس در استان لرستان و ارتفاعات البرز در استانهای قزوین، البرز و تهران رگبار باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می شود که در روز جمعه احتمال سیلابی شدن مسیلها و رودخانه ها در برخی مناطق استانهای یاد شده وجود دارد.

کد مطلب 4259647

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