افزایش بی سابقه جرم و جنایت در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، ساندی تایمز نوشت : بر اساس یک سند محرمانه که امروز در انگلیس منتشر شده میزان جرم و جنایت و آمار زندانیان این کشور در سال های اخیر رشد چشمگیری یافته است.

بر اساس این سند محرمانه دلیل اصلی این افزایش، رکود اقتصادی در انگلیس و رشد ناچیز اقتصادی این کشور در سال های اخیر بوده است.

این سند که به وسیله گروه استراتژی بلر تهیه شده درباره افزایش جرم و جنایت هشدار داده و خواهان به کار گیری سیاست های جدید در اوضاع اقتصادی انگلیس شده است.

این سند در ادامه خواهان وضع قوانین جدید در زمینه های ممنوعیت استفاده از مواد مخدر، ممنوعیت استفاده از مشروبات الکلی و تبلیغات آنها، ممنوعیت تبلیغ محرک های جنسی در انگلیس شده است.

این سند در ادامه می افزاید: در صورتی که وضعیت انگلیس در شرایط فعلی ادامه داشته باشد؛ شمار زندانیان این کشور در طی 5 سال آینده با 25 درصد رشد به بیش از 100 هزار نفر می رسد.

این سند خواهان آن شده که دولت توجه بیشتری به وضعیت اشتغال جوانان داشته و برای جلوگیری از افزایش آمار جرم و جنایت سیاست های جدیدی را در پیش گیرد.

براساس مندرجات در این سند، از دیگر دلایل اصلی افزایش آمار جرم و جنایت در انگلیس، افزایش مهاجرت های غیر قانونی به انگلیس در سالهای اخیر اعلام شده است.



همچنین دراین سند آمده است که 80 درصد از میزان جرم وجنایت، به دلایل اقتصادی رخ داده و از هر 10 مورد جرم، فقط 1 مورد با مجازات روبرو شود.