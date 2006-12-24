آماده برگزاری بازی مقاومت و استقلال بودیم / احتمال برگزاری بازی فردا در شیراز ضعیف است

رئیس هیات فوتبال استان فارس با بیان این مطلب به خبرنگار مهر، گفت: داور قبل از ورود به ورزشگاه حافظیه برای برگزاری بازی مقاومت بسیج فارس - استقلال در شرایط جوی نامساعد شیراز اعلام آمادگی کرد اما به محض اینکه از نزدیک زمین چمن ورزشگاه را مورد ارزیابی قرار داد از برگزاری این بازی ممانعت به عمل آورد.

وی افزود: داور این دیدار معتقد بود در زمین پوشیده از برف ورزشگاه حافظیه امکان ضربه زدن به توپ وجود ندارد و به همین خاطر رای به تعویق مسابقه داد. با اینحال هیات فوتبال استان فارس توانایی برگزاری بازی را داشت و براساس قانون با رای داور از انجام مسابقه جلوگیری کرد.

آیت الهی تاکید کرد: با توجه به دیدار دشوار دو تیم استقلال و مقاومت بسیج فارس در بازیهای لیگ برتر و دسته اول و شرایط نامساعد جوی شهر فارس امکان تعویق بیست و چهار ساعته بازی دو تیم وجود نداشت و با تصمیم داور برگزاری این مسابقه به روزی دیگر موکول شد.

رئیس هیات فوتبال استان فارس تصریح کرد: شرایط جوی شهر فارس به گونه ایست که نمی توان پیش بینی کرد بازی فجر سپاسی - تربیت بدنی یزد در روز آینده برگزارمی شود یا خیر. با این حال هیات فوتبال استان فارس خود را آماده پذیرای از دو تیم کرده و در صورت خواست فدراسیون فوتبال و تایید داور این بازی انجام می شود.