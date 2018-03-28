حفاری ۱۵۹حلقه چاه در سال ۹۶/دوره تخصصی جدید کارکنان،اولویت سال ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سپهر سپهری با بیان این‌که در سالی که گذشت حفاری و تکمیل ۱۵۹ حلقه چاه شامل ۶۲ حلقه توسعه‌ای، هشت حلقه توصیفی، دو حلقه اکتشافی و ۸۷ حلقه تعمیری پایان یافت، گفت: ثبت ۲۵۳ هزار و ۷۵۴ متر حفاری و انجام حفاری ۲۳ حلقه چاه به مدت ۵۶۸ روز زودتر از برنامه، بخشی از عملکرد این شرکت را در روز شمار سال ۹۶ رقم می‌زند.

وی به تحقق ۷ هزار و ۸۸۵ مورد خدمات جانبی حفاری به موازات عملیات حفاری اشاره و افزود: این خدمات متنوع که افزون بر ۲۰ نوع کار تخصصی در صنعت حفاری است مشتمل بر ۴ هزار و ۱۷۵ عملیات در مدیریت سیمان و انگیزش چاه، ۲ هزار و ۲۸۸ عملیات در مدیریت خدمات فنی حفاری و یک هزار و ۴۲۲ عملیات در مدیریت خدمات ویژه حفاری است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران افزود: همسو با این برنامه‌ها، شرکت ملی حفاری ایران حضور موثر در بازارهای بین المللی و منطقه را هدفگذاری کرده و در چند ماه اخیر مذاکرات مستمری با شرکت حفاری عراق (IDC)، شرکت روسی تاتنفت (TAT NEFT) و همچنین چند شرکت خارجی دیگر به عمل آورده و مقدمات گفت‌وگو با مقام‌های نفتی دو کشور عمان و قطر نیز در جریان است.

رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: در نیمه دوم سال گذشته چند تفاهم‌نامه همکاری با شرکت‌های ایرانی از جمله مدیریت طرح‌های صنعتی ایران (IPMI)، یک شرکت ایرانی و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) امضا و مبادله شد که بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها شرکت ملی حفاری ایران و این شرکت‌ها در پروژه‌های نفت و گاز در داخل و خارج از کشور همکاری خواهند داشت.

سپهری یکی از مهمترین برنامه های این شرکت را برگزاری دوره های تخصصی برای کارکنان شرکت عنوان کرد و گفت: اوایل پارسال قرارداد همکاری پنج ساله با شرکت اسکاتلندی در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی کنترل فوران (IWCF) امضا شد که با توجه به دانش تخصصی مهار و کنترل فوران چاه‌های نفت و گاز دارای اهمیت بالایی است.

مدیرعامل شرکت ضمن تاکید بر رعایت استانداردها و ضوابط HSE، استمرار برگزاری دوره‌های تخصصی مرتبط با بهداشت، ایمنی و محیط زیست را در سال جدید یادآور شد.

وی با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «سال حمایت از کالای ایرانی»، افزود: این شرکت تامین نیازهای خود از تولیدات داخلی را در اولویت قرار داده و امسال در همکاری با سازندگان و تولیدکنندگان برای بومی سازی کامل صنعت حفاری و استفاده از کالاها و اقلام ساخت داخل تلاش خواهد کرد.