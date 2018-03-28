۳۸۹ تیم امدادی در مازندران خدمات دهی کردند

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، به استقرار ۱۰۹ پایگاه امداد و نجات جاده ای درتمامی نقاط مازندران اشاره کرد و افزود: تعداد ۲۸پایگاه شهری نیز همزمان با دیگر پایگاههای مستقر آماده خدمات رسانی به مسافران نوروزی هستند.

وی تعداد کل عملیات های انجام شده در طرح خدمات نوروزی را ۲۸۹ مورد عنوان کرد و ادامه داد: در طول انجام این عملیات ها به ۸۲۲مصدوم سرپایی،۱۴۸مصدوم انتقالی و ۴۵۴ نفر امداد رسانی صورت گرفت.

اکبری تعداد کل آسیب دیدگان را هزار و ۶۴۰ مورد عنوان کرد و گفت:۳۸۹ تیم امدادی جمعیت هلال احمر مازندران متشکل از ۱۶۹ ناوگان خودرویی در امداد رسانی به این مصدومان شرکت داشتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران از ۴۳ مورد اسکان اضطراری خبر داد و اعلام کرد: تعداد کل نیروهای به کار گیری شده برای انجام عملیات امدادو نجات نوروزی در استان هزار و ۴۸۰ نفر است.

وی به استقرار ایستگاههای سلامت تحت عنوان طرح ملی ایمنی و سلامت اشاره کرد و یادآور شد: تعداد هشت هزار و ۳۱۰ نفر تا روز هفتم فرودین ماه جاری به این ایستگاهها مراجعه کردند که تعداد کل مراجعین تحت پوشش ۳۰۶هزار و ۲۰۷ نفر بوده است.

اکبری با بیان اینکه طرح ملی خدمات داوطلبانه با شرکت ۴۲۱ داوطلب اجرا می شود ،تاکید کرد: حدود ۳۸۸ داوطلب به صورت مستقر فعالیت دارند و دو هزار و ۳۰۲ بهره ور نیز از این طرح بهره مند می شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران در خصوص اجرای طرح فرشتگان رحمت افزود: در این طرح پنج هزار و۶۲۵سبد اقلام بین ۱۷هزارو ۶۲۵ بهره‌ور توزیع شد که ارزش ریالی آن به بیش از پنج میلیارد و ۸۰۴میلیون ریال رسیده است.