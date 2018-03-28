مردم رشت خواستار حل مشکلات شهری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری رشت، مسعود نصرتی، شهردار رشت در دیدار نوروزی با مدیر کل بازرسی استان گیلان ضمن تبریک سال نو ، نقش اداره کل بازرسی و سایر دستگاه های نظارتی در پیشبرد اهداف شهرداری را موثر دانست.

وی با اشاره به اینکه سال ۹۶ در مجموعه شهرداری رشت تلاش کردیم بسترهای اولیه برای رشت فراهم شود افزود: تلاش کردیم حداقل نیازهای مردم مانند آسفالت، فضای سبز، حقوق و دستمزد پرسنل، پرداخت بدهی های گذشته و امضای تفاهم نامه های سرمایه گذاری انجام شود.

شهردار رشت بر ضرورت حمایت اداره کل بازرسی گیلان از مجموعه مدیریت شهری تاکید کرد و گفت: سال گذشته بخش اعظمی از مطالبات پیمانکاران را پرداخت کردیم.

نصرتی ابراز داشت: امیدواریم به کمک یکدیگر،شهروندان و سایر دستگاه های اجرایی و نظارتی بودجه پیش بینی شده برای شهرداری در سال ۹۷ را محقق کنیم.

مسرور، مدیرکل بازرسی استان گیلان نیز در این دیدار نوروزی شهرداری رشت را ویترین استان گیلان دانست و یاد آور شد: شهرداری ها اگرچه یک نهاد غیر دولتی محسوب می شوند ولی با خدمات متنوعی که به مردم ارائه می دهند مردم آنها را جزو حاکمیت و دولت می دانند.

مدیرکل بازرسی استان گیلان عملکرد شهرداری رشت را در جهت توسعه استان گیلان عنوان کرد و گفت: هرچقدر شهرداری مرکز استان قوی تر عمل کند استان موقعیت های بهتری کسب می کند.

سیف الله مسرور، شهرداری رشت را متعلق به کل استان گیلان دانست و افزود: شهرداری رشت تنها متعلق به رشت نیست و باید برای حل مشکلات آن تلاش شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم حل بسیاری از مشکلات نظیر ترافیک، پسماند و ... را از شهرداری رشت توقع دارند و البته بسیاری از مشکلات ترافیکی و پسماند متعلق به مردم رشت بوده و بخش دیگر به علت حضور از شهرستان های اطراف در رشت ایجاد می شود.

مدیرکل بازرسی استان گیلان تعداد مراجعه کنندگان به شهرداری رشت را بالا توصیف کرد و افزود: این مراجعات بالا ایجاب می کند دستگاه های نظارتی بیشتر از حد معمول حاضر شوند.

مسرور با تاکید بر حضور دستگاه نظارتی و رسیدگی به تخلفات اداری اذعان داشت: اگر دستگاه های نظارتی به تخلفات و فساد اداری رسیدگی نکنند نارضایتی مردم بیشتر می شود.

پرداخت مطالبات پیمانکاران و بدهی های شهرداری رشت ازسوی دکتر نصرتی اقدامی بزرگ بود

وی پرداخت مطالبات پیمانکاران و بدهی های شهرداری رشت ازسوی دکتر نصرتی را اقدامی بزرگ عنوان کرد و گفت: امیدواریم سال ۹۷ کمترین چالش را داشته باشیم و پروژه های نیمه تمام شهری نیز تکمیل شود.

مدیرکل بازرسی استان گیلان مطرح کرد: در نظرات اعضای شورای اسلامی عقاید مجموعه اعضای شورا مطرح شود و نظر فردی و شخصی می تواند شهرداری را به چالش بکشد.

سیف الله مسرور ارتباط نصرتی شهردار رشت با اداره کل بازرسی گیلان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اداره کل بازرسی گیلان به دنبال اختلال در کار دستگاه های اجرایی نیست و ما مخالف توسعه نیستیم.

وی از شهردار رشت، به عنوان فردی صبور و متفکر یاد کرد و تصریح کرد: دکتر نصرتی و اعضای شورا از وجاهت علمی و تجربی لازم برخوردار هستند.

احمد رمضانپور نرگسی، عضو شورای شهر رشت نیز در این دیدار با تاکید بر تلاش در راستای تحقق شعار سال «حمایت از کالای ایرانی» اظهار کرد: حمایت از تولید ملی تنها راه توسعه ملی است.

وی نقش شهرداری ها را در توسعه اقتصاد ملی تاثیرگذار عنوان کرد و یاد آور شد: گذشته چراغ راه آینده است و باید از گذشته خود درس بگیریم و برای اصلاح امور تلاش کنیم.

عضو شورای اسلامی شهر رشت مدیران شهرداری رشت را مدیرانی متخصص،باتجربه و توانمند عنوان کرد و تاکید کرد: باید برای تحقق بودجه سال ۹۷ شهرداری تلاش کنیم.

رمضانپور نرگسی با اشاره به اینکه نصرتی وارث بدهی بالایی در شهرداری رشت بود بیان کرد: پرسنل و کارگران شهرداری بیش از ۳ ماه حقوق معوقه داشتند و شهرداری بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی داشت.

وی همچنین مطرح کرد: نصرتی بیش از ۹۲ میلیارد تومان از بدهی های طلبکاران و بدهکاران را در ظرف شش ماه پرداخت کرد و چه بسا با این مبلغ می توانستیم از ده ها پارک و پروژه دیگر بهره برداری کنیم.

رمضانپور نرگسی سال ۹۷ را سال اقدام و عمل عنوان کرد و افزود: به دنبال این هستیم اعتماد شهروندان را جلب کنیم و حضور دستگاه نظارتی مانند بازرسی در کنار مجموعه مدیریت شهری برای رسیدن به اهداف قطعا اثرگذار است سیستم شفاف چیزی برای پنهان کردن ندارد.







