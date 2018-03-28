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۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۳۲

رئیس اداره میراث فرهنگی آران و بیدگل مطرح کرد:

استقبال از گردشگران با اهداء فرازی از وصایای شهداء در نوش آباد

استقبال از گردشگران با اهداء فرازی از وصایای شهداء در نوش آباد

آران و بیدگل - رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل گفت: به همت اعضای پایگاه بسیج الزهرا (س) در شهر نوش آباد فرازی از وصیت نامه شهدا به گردشگران نوروزی اهدا می شود.

مجید نوری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این طرح که برای دومین بار در مبادی وردی شهر زیرزمینی نوش آباد اجرا می شود بانوان بسیجی شهر با بسته های فرهنگی شامل عکس شهید و بخشی از وصایای شهدا در رابطه با رعایت حجاب به فرهنگ سازی می پردازند.

وی با اشاره به این که روزانه حدود سه هزار گردشگر از شهر زیرزمینی نوش آباد بازدید می کنند، افزود: شهر نوش آباد ۱۵۵ شهید تقدیم نظام اسلامی کرده است و بانوان این شهر تصمیم دارند با اهدای عکس و وصیت آنها در رابطه با حجاب به نوعی اصالت دینی و معنویت خاص شهر را در کنار جذب گردشگر به نمایش بگذارند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل تاکید کرد: اجرای این برنامه فرهنگی نه تنها تاثیر مناسبی در رعایت حجاب گردشگران داشته بلکه موجب تاثیر در گردشگران خارجی شهر زیرزمینی نوش آباد نیز شده است.

وی اضافه کرد: این طرح تا ۱۶ فروردین ۹۷ ادامه خواهد داشت.

شهر تاریخی نوش آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل و در چهار کیلومتری مرکز این شهرستان واقع شده است.

کد مطلب 4259677

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