مراسم معنوی اعتکاف در ۹ مسجد شهرستان ارومیه برگزار می شود

حجت‌الاسلام محمد داداش زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال ۹ مسجد در سطح شهرستان ارومیه آماده برگزاری مراسم معنوی اعتکاف است.

وی ادامه داد: مصلای امام خمینی (ره) با حضور خواهران، مسجد امام حسین (ع) واقع در شهرک بهداری(برداران)، مسجد علی ابن ابی طالب واقع در شهرک ایثار( خواهران و برادران)، مسجد کوثر واقع در شهرک هشت شهریور( خواهران)، مسجد عمار واقع در خیابان عمار( خواهران)، مسجد لطفعلی خان با حضور (برادران)، مسجد باب الحوائج واقع در صمدزاده (برادران)، مسجد جنرال واقع در عسگرخان با حضور (برادران)، مسجد عبدالمحمد واقع در جارچی باشی با حضور (برادران) پیش بینی شده است.

وی در ادامه با اشاره به آغاز ثبت نام مراسم معنوی اعتکاف در استان آذربایجان غربی گفت: ثبت نام از معتکفین از امروز ۱۵ اسفند ماه سال ۹۶ شروع و تا ۱۰ فروردین سال جاری ادامه خواهد داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به روند ثبت نام در این آیین معنوی افزود: علاقمندان می توانند به صورت حضوری به مساجد مجری اعتکاف، آدرس اینترنتی www.idi-ag.ir و یا اداره ی تبلیغات اسلامی ارومیه واقع در اول خیابان رسالت، روبه‌روی اورژانس، جنب آپارتمان فراز ۸ مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

حجت‌الاسلام داداش زاده در خصوص هزینه ی اعتکاف در شهرستان ارومیه اضافه کرد: این مبلغ به ازای هر نفر ۳۵ هزار تومان است.