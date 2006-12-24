اوضاع بورس ایران همچنان مطلوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالح آبادی درباره اوضاع بازار سرمایه پس از صدور قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت گفت : امروز 444 میلیارد ریال سهم و حق تقدم در 15 هزار و 700 دفعه معامله شد که نشان دهنده رشدی قابل ملاحظه بوده است.

وی با تاکید بر این که مباحث راجع به قطعنامه بر بازار بورس اثری نگذاشته است، خاطرنشان کرد : شاخص کل امروز 13 واحد منفی بود که 5/12 واحد آن به علت کاهش قیمت سهام پتروشیمی خارک گزارش شده است و این سهم در روزهای گذشته و قبل از صدور قطعنامه نیز با صف فروش مواجه بود.

صالح آبادی تصریح کرد : بنابراین اوضاع بازار سرمایه بسیار مطلوب است و با توجه به این که امروز تاثیر قطعنامه مشخص شد به نظر ما روزهای بعد نیز بازار شرایط خوبی خواهد داشت .

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت : توصیه می شود سهامداران و سرمایه گذاران شرکت ها را با توجه به سودآوری و ‌پتانسیل های موجود آنها تحلیل کنند و اخبار پیرامونی ملاک تصمیم گیری ها قرار نگیرد .

وی همچنین گفت: از زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید بازار سرمایه در سال 1385 پرونده سه تن از کارکنان این سازمان به اتهام سوء استفاده یا فروش اطلاعات نهانی به مراجع قضایی تحویل داده شده است.

صالح آبادی با تاکید بر عزم جدی سازمان بر شفاف سازی بازار و دسترسی یکسان و عادلانه همگانی به اطلاعات گفت : پس از دریافت گزارش های مردمی مبنی بر این که اطلاعات شرکت ها پیش از انتشار عمومی در اختیار برخی افراد فرصت طلب قرار گرفته است ، مدیریت حراست سازمان به طور جدی موضوع را پیگیری کرد.

وی با بیان این که این شائبه ایجاد شده بود که سازمان اطلاعات را پس از استفاده در اختیار بازار قرار می دهد، افزود: سازمان عناوین اتهامی را جداگانه و به طور دقیق بررسی و مستندات و مدارک هر یک از آنها را به تفکیک و بر اساس مواد 46 و 52 قانون جدید تکمیل کرد .

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تشکر از تمامی دست اندرکاران در پیگیری این موضوع تصریح کرد : با احراز وقوع بزه انتسابی پرونده های مطرح شده با عنوان اتهامی سوء استفاده از اطلاعات نهانی همراه با مدارک و مستندات به مراجع ذیصلاح قضایی تحویل شد .

صالح آبادی با اشاره به وظیفه سازمان در حفظ و صیانت اطلاعات منتشر نشده و محرمانه ، بر برخورد قاطع با متخلفان در هر سطح و رده و جلوگیری از هرگونه بی عدالتی تاکید کرد .

همچنین پرونده یکی از کارکنان سازمان نیز در ارتباط با همین موضوع در کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان مورد رسیدگی قرار گرفته است .

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تشکر از فعالیت های خانم مداحی در دوران سرپرستی اداره ناشران یادآور شد : استعفای مداحی با این پرونده هیچ ارتباطی ندارد و او برای ادامه تحصیل از این سمت کناره گیری کرده است ولی همچنان به عنوان مشاور و به طور پاره وقت با سازمان همکاری می کند.