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۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۵۸

رئیس جمهوری عراق:

عراق از توافق جهانی کاهش عرضه نفت حمایت می‌کند

عراق از توافق جهانی کاهش عرضه نفت حمایت می‌کند

رئیس جمهوری عراق گفت این کشور از تداوم توافق کاهش عرضه جهانی نفت خام کشورهای عضو و غیرعضو اوپک حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فواد معصوم در دیدار با محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) گفت: عراق از توافق اوپک برای کاهش تولید نفت حمایت می‌کند.

به گفته رسانه‌های عراقی، رئیس جمهوری عراق در ملاقات با دبیرکل اوپک،  بر نیاز به حمایت از این توافق برای کاهش عرضه نفت خام تأکید کرد.

عراق، دومین تولید کننده بزرگ در سازمان کشورهای صادر کننده نفت، تولید خود را همسو با توافق جهانی کاهش عرضه بین تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک محدود کرده است.

تولید کنندگان عضو و غیر عضو  اوپک توافق کرده‌اند تا پایان سال ۲۰۱۸ عرضه نفت خود را به روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه کاهش دهند. وزیران نفت کشورهای عضو و غیر عضو اوپک در نشست ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ ممکن است توافق خود را بر اساس شرایط بازار تنظیم کنند.

کد مطلب 4259688

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