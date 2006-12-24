سئوال سه نماینده مجلس از وزیر دفاع اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، در پایان جلسه علنی مجلس شورای سالامی سوال اکبر اعلمی ، محمد آشوری و داریوش قنبری نماینده تبریز ، اسکو آذرشهر ، بندرعباس و قشم ، ابوموسی و ایلام از وزیر دفاع و پشتیبانی ونیروهای مسلح در خصوص توهین جانشین نیروی مقاومت اسکو علیه نماینده مجلس و تهدید او در حین انجام وظیفه و ایجاد تشنج در شورای اداری با کلام مجوز انجام و از سوی چه اشخاص حمایت و هدایت می شود ، اعلام وصول شد.

گفتنی است سئوال سید حشمت الله جاسمی نماینده قصر شیرین و گیلانغرب و سرپل ذهاب از وزیر بهداشت در دستور کار مجلس بود که جاسمی صبح امروز طی نامه ای هیات رئیسه انصراف خود از طرح سئوال در جلسه علنی امروز اعلام کرده بود.