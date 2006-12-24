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۳ دی ۱۳۸۵، ۱۴:۴۶

طی نامه ای به رئیس قوه قضاییه؛

150 نماینده خواستار اشد مجازات برای تهیه و توزیع کنندگان سی دی های مستهجن شدند

150 نماینده در نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواستار اشد مجازات برای تهیه و توزیع کنندگان سی دی و نوارهای ویدئویی مبتذل و مستهجن شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، در پایان جلسه علنی امروز مجلس نامه 150 نماینده به رئیس قوه قضاییه توسط جهانبخش امینی قرائت شد.

در این نامه نمایندگان اعلام کردند: باتوجه به تحرکات وسیع در جهت برنامه ریزی تهیه و توزیع سی دی و نوارهای ویدیوئی مبتذل و مستهجن که نسل جوان کشور ما را هدف قرار داده و امنیت  روانی و عاطفی بعضی از خانواده های ملت شریف ایران را به خطر انداخته است، به عنوان  نمایندگان ملت از جنابعالی درخواست می نماییم که دستور رسیدگی و محاکمه عاجل و اجرای اشد مجازات را برای طراحان تهیه و توزیع کنندگان صادر فرمایید.

نمایندگان در ادامه این نامه تاکید کردند : ضمنا با عوامل روحی که از این طریق امنیت خانواده ها را تهدید می کند،  برخورد های شدیدتری را می طلبد؛ باشد که این عمل خداپسندانه توطئه دشمنان در تحقق ناتوی فرهنگی را خنثی و دل امام زمان (عج) را شاد نماید.

کد مطلب 425972

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