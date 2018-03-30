صهیونیسم دشمن اصلی آمریکا است/جان بولتون به صهیونیستها خدمت میکند

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل _ فاطمه محمدی پور: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در طی روزهای گذشته هربرت مک‌مستر را از سمتش به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید برکنار و جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل را به عنوان جانشین او منصوب کرد.

ترامپ قبل از این نیز رکس تیلرسون را از سمت وزیر خارجه کنار گذاشته بود و به جای او مایک پمپئو را انتخاب کرده بود.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، با انتصاب جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی و مایک پمپئو به عنوان وزیر امور خارجه، ترامپ عملاً کابینه خود را به سمت کابینه ای امنیتی- نظامی سوق داده است. از سوی دیگر این کابینه در طول سه سالی که از دولت ترامپ باقی مانده فرصت مورد نظر را برای انجام تغییرات لازم و پیاده کردن سیاست های خود در اختیار دارد.

جهت رفع ابهامات در مورد سیاست تغییر کابینه ترامپ، خبرنگار مهر گفتگویی با«رابرت دیوید استیل» از جاسوسان پیشین سازمان سیا و بنیانگذار مؤسسه «فعالیت اطلاعاتی سپاه دریائی» در آمریکا داشته است که در ادامه می آید.

*دونالد ترامپ اخیرا تغییراتی در کابینه انجام داده و سیستم سیاست خارجی و امنیتی خود را تا حدودی تغییر داده است. «مایک پمپئو» جایگزین «رکس تیلرسون»، «جینا هاسپل» رئیس سازمان سیا و «جان بولتون» جایگزین «مک مستر » شد، علت این تغییرات چیست؟

در مورد برکناری سریع و عجیب تیلرسون باید دو داستان متفاوت را بیان کنم. یکی اینکه او به دولت عمیق بسیار نزدیک بود (وی به شدت تحت نفوذ «باب گیتس» و «کوندی رایس»دو تن از اعضاء دولت عمیق بود) و با رئیس جمهور هم در مورد کره (ترامپ خواهان انعقاد معامله با کره شمالی بوده که بر اساس آن دو کره متحد شده، کره شمالی خلع سلاح هسته ای و غیرنظامی خواهد شد) وهم در مورد سوریه ( ترامپ از سوریه هنگامیکه داعش به طورکامل شکست خورد خارج خواهد شد و پایگاههای نظامی خود در این کشور را رها خواهد کرد) دارای اختلاف بود. داستان دوم در مورد نیروهای آمریکایی در افغانستان بوده و ترامپ در این مورد می گوید که تیلرسون هنگام سفر به افغانستان مشغول بازی پسرانه بوده است و این باعث شد تا رئیس جمهور دستور اخراج فوری او را صادر کند.

«مایک پمپئو» با درجه وست پوینت ، نیز از مذاکرات محرمانه ترامپ با «شی جین پینگ» و پوتین حذف خواهد شد همانطورکه تیلرسون حذف شده بود. ترامپ با شی جین پینگ و پوتین حسن تفاهم داشته و افراد کابینه به راحتی وارد مذاکرات محرمانه وی با این افراد نخواهند شد. در این مورد شما می توانید مقاله اخیرم را ببینید : رابرت استیل، «شی جین پینگ، پوتین و ترامپ برای زندگی ، تفکرات کوتاه، چه اتفاقی رخ خواهد داد اگر ما دولت عمیق را دفن نموده و صلح و کامیابی را برای همه ایجاد کنیم؟ » تریبون هرالد آمریکایی، ۲۲ مارس ۲۰۱۸.

«جینا هاسپل» فردی فوق العاده بوده که شایستگی این منصب را دارد. اما او با یک شکست مواجه خواهد شد مگر اینکه او پنج پیشنهاد خاص را که من در حمایت علنی از او ارائه کرده ام بپذیرد. شما می توانید این پنج پیشنهاد را در مقاله : رابرت استیل، چالش های تایید جینا هاسپل، وبلاگ عومی فی بتا لوتا» ۱۴ مارس ۲۰۱۸ ببینید.

باید گفت که در حال حاضر هیچ طرح و برنامه موثر و مرکزی جهت تعیین شایستگی ها و نحوه انتصابات در سازمان سیا وجود ندارد و حدود ۹۰ درصد کارکنان آن افراد خوبی هستند که در دام سیستم بد گرفتار شده اند و با توجه به اشاره ها و گزینه های افراد مافوق انجام وظیفه می کنند. سیا در بهترین حالت فقط ۴ درصد نیاز اطلاعاتی امریکا را تامین می کند. متاسفانه هیچ چشم انداز مثبتی برای سازمان سیا در آینده نزدیک وجود ندارد.

بر اساس اظهارات «لاری فلاینت» در گزارش: طلاق جان بولتون – اظهارات جنسی گروهی- ۱۳ می ۲۰۰۵، «جان بولتون» فردی دارای اتهامات ستمگر، هوس ران و متجاوز به کودکان است. این اطلاعات برای من سورپرایز بزرگی بود. من همیشه می دانستم جان بولتون فردی احمق و فاسد بوده و به صهیونیست ها خدمت می کند اما من چنین اتهامات جدی را علیه او پیش بینی نمی کردم و این مهم نشان می دهد که ترامپ به طور ناگهانی و بدون مشورت با اف بی آی چنین انتصاباتی را انجام می دهد و یا اگر با اف بی آی مشورت می کرد، مقامات اف بی آی قطعا این اتهامات و اطلاعات را از ترامپ پنهان می کردند تا بتوانند بعدا برای تنبیه وی از آنها استفاده کنند. با توجه به اظهارات من که در مصاحبه با پرنس کراو ناکامورو، رئیس موسسه صلح جهانی و مجرای خانوادگی سلطنتی رهبر کره شمالی و با توجه به اینکه ترامپ اخیرا توافقی با کره انجام داده و جایزه صلح نوبل برای او و شی جین پینگ در نظر گرفته و با توجه به رهبران کره شمالی و جنوبی – انتصاب بولتون می تواند بسیار هوشمندانه باشد و وسیله ای برای پریشان کردن و از بازی خارج کردن صهیونیست ها و نومحافظه کاران با حفظ سخنگوی تحت کنترل آنها درون کاخ سفید باشد.

*تاثیر این تغییرات بر سیاست خارجی دولت ترامپ چیست؟ کدام بخش سیاست خارجی آمریکا بیشتر تحت تاثیر این تغییرات قرار می گیرد؟

دو پاسخ برای این سوال مطرح می کنم. اولا تغییر زیر دستان رئیس جمهور بر سیاست خارجی وی تاثیر نخواهد داشت. رئیس جمهور سیاست خارجی خود را تنظیم نموده همانطور که وی با شی جین پینگ و پوتین مذاکره مستقیم انجام می دهد و هیچ یک از اعضاء کابینه اش محرم اسرار مذاکرات وی و جایی که می رود نیستند. دوما اعضای حکومت آمریکا حداقل هفت سیاست خارجی را ادامه خواهند داد – سیاست خارجی دولت عمیق، سیاست خارجی وال استریت، سیاست خارجی صهیونیستی (نزدیک به سیاست خارجی دولت عمیق اما متمایز از آن) سیاست خارجی سیستم صنعتی – نظامی، سیاست خارجی پیچیده کشاورزی، سیاست خارجی اطلاعات محرمانه شامل قاچاق دایم مواد مخدر، کالا، طلا، اسلحه، پول نقد و کودکان که هدف اصلی حدود هزار پایگاه نظامی آمریکا در سراسر جهان و دفاع ملی نیست بلکه هدف از آنها فراهم کردن شرایط انواع قاچاق است. ۲۶ مارس- دوشنبه – شروع یک عصر جدید اقتصادی است، عصر اقتصادی پست غربی (فراغربی) که احتمالا تحت سلطه روسیه و چین خواهد بود.

در این دوران آمریکا نیز نقش مهمی خواهد داشت اگر ترامپ ذخایر فدرال را ملی کند و دلار حامی طلا را منتشر کند که با یوآن حامی طلا مطابقت نماید. من بر این باور هستم که دونالد ترامپ درک می کند که ایران دشمن ما نیست بلکه صهیونیسم دشمن ماست و باید با دقت بیشتری با صهیونیسم برخورد نماید نه فقط به علت وجود حدود نه میلیون رای هنده یهودی در آمریکا بلکه به علت ترس از رشوه خواری، تهدید، تروریسم و قتل عام توسط یهودیان در آمریکا. هر فرد آمریکایی باید به خاطر آورد که صهیونیست ها در ترور جان اف کندی به طور کامل مشارکت داشتند، آنها قصد داشتند همه ملوانان آمریکا را در ناوشکن آمریکایی لیبرتی در سال ۱۹۶۷ قتل عام کنند و آنها معماران حادثه ۱۱ سپتامبر بودند. اینکه آیا آنها بمب های هسته ای را در شهرهای غربی کلیدی مستقر کرده اند یا خیر برای من یک معمای بزرگ است – اگر آنها این اقدام را انجام دهند هدف اصلی دولت ترامپ باید خنثی سازی این تهدید با انجام یک طرح بسیار آرام برای پاک کردن تل آویو از روی زمین باشد.

*جان بولتون اخیرا اعلام کرده که توافق هسته ای ایران قابل اصلاح نبوده و از طریق مذاکرات با اتحادیه اروپا اصلاح نخواهد شد. برخی بر این باور هستند که بولتون خواهان کسب امتیازات بیشتر از ایران است. ارزیابی شما چیست؟

جان بولتون فردی احمق و فاسد است که به صهیونیست ها خدمت می کند. در حال حاضر و بر اساس اظهارات لاری فلاینت وی فردی مظنون به ستمگری، متجاوز به کودکان و هوس ران است. من وقتم را جهت صحبت در مورد بولتون هدر نمی دهم. اکنون پارادایم اقتصادی فراغربی که به تازگی شروع شده و اینترنت فراگوگل امرجنت که بر اساس تکنولوژی block chain عمل می کند و دیگر صهیونیست ها نمی توانند آنرا دستکاری یا سانسور کنند مهم است. می توانید مقاله من در این مورد را مطالعه کنید: چگونگی کنترل رسانه های اجتماعی دولت عمیق و نقادهای ترورهای دیجیتالی ، سانسور و پرطرفدار بودن آسان است، تریبون هارلند آمریکایی ، ۷ نوامبر ۲۰۱۷.

من علاقمند به دیدن طرح ایران، چین و روسیه – همانطور که پوتین خواستار اینترنت فراغربی شده است - می باشم. آمریکا بعد از «ژنرال برنت اسکوکرافت» یک مشاور امنیت ملی شایسته و توانا نداشته است. جان بولتون یک مورچه خودنما فضل فروش است. او را نادیده بگیرید. بر دونالد ترامپ و مردم آمریکا و ایجاد یک کانال حقیقت که مردم آمریکا را به حقایق مسلح می کند و به آنها جهت خروج صهیونیست ها از امریکا کمک می کند تمرکز کنید.

*با توجه به رویکرد پمپئو و جان بولتون آینده برجام را چگونه ارزیابی می کنید؟

رهبران ایران باید از دو گزارش اصلی من استفاده کنند: صهیونیسم در آمریکا، استون استریکزو ..... ، کهنه سربازان امروز، ۱۴ دسامبر ۲۰۱۷ و آیا صهیونیسم شکست می خورد؟ از کره تا سوریه .... فاصله ترامپ با صهیونیسم به نظر می رسد بیشتر شود، تریبون هرالد آمریکایی ۴ مارس ۲۰۱۸. به نظر من مردم آمریکا توان شکست دادن صهیونیستم را دارند نه دولت آمریکا. مردم آمریکا در حال حاضر با مفاهیم دولت عمیق آشنا بوده و از پرچم دروغین، اخبار جعلی و تفاوت بین صهیونیسم و یهودیت – یک گروه متخاصم که باید توسط همه کشورها منع شود و یهودیت، به عنوان یک مذهب که نباید توسط صهیونیست ها اداره شود آگاهی دارند.

من باید این نکته را مد نظر قرار دهم که نه راشا تودی و نه پرس تی وی دارای عملیات سطح جهانی نیستند. در حالی که ایالات متحده استانداردهای کم را از لحاظ یکپارچگی تنظیم می کند، صدها میلیون نفر به شبکه های خبری سی ان ان ، New York Crimes و Washingon Compost – که همگی شبکه خبری وطنی هستند – دسترسی دارند. مردم آمریکا نیاز به یک کانال حقیقت دارند، کانالی که بتواند حقیقت و واقعیت نه تبلیغات را به تمام مردم آمریکا نشان دهد.

نه بولتون و نه پمپئو اهمیت چندانی ندارند. دونالد ترامپ و مردم آمریکا تصمیم گیرندگان نهایی هستند و اگر رهبران ایران باهوش باشند این مهم را درک خواهند کرد. من توصیه می کنم کسانی که در ایران می خواهند فرصت ها را درک کنند مقاله من را بخوانند: شی جین پینگ، پوتین و ترامپ برای زندگی.

ترامپ توسط نیروهای زیرزمینی آمریکا که توسط صهیونیست ها اداره می شوند و نصف اعضای دولت عمیق را تشکیل می دهند، مدام مورد حمله قرار می گیرد و ایران در حال حاضر هیچ اقدام مثبتی را انجام نمی دهد تا به ترامپ جهت خروج (صهیونیست ها ) از خاورمیانه کمک کند.