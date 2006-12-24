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۳ دی ۱۳۸۵، ۱۴:۴۵

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد :

نقش بسزای دانشگاه آزاد در برقراری امنیت ملی

نقش بسزای دانشگاه آزاد در برقراری امنیت ملی

دانشگاه آزاد اسلامی توانسته است با از بین بردن ناهنجاری های اجتماعی، نقش مهمی در ایجاد امنیت ملی ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد و رئیس منطقه چهار امروز در همایش ربع قرن فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی در واحد خوارسگان، خطاب به منتقدان این دانشگاه تصریح کرد : منتقدان دانشگاه آزاد باید این شهامت را داشته باشند تا دستاوردهای مثبت دانشگاه را در کنار انتقاداتی که با منطق همراهی ندارد بیان کنند و بگویند که دانشگاه آزاد دستاوردهای عظیمی به دنبال داشته است.

دکتر محمد مظاهری با بیان این که امنیت تنها در بعد نظامی خلاصه نمی شود، اظهار داشت: بیکاری، بیسوادی، عقب ماندگی، بحران هویت و سرگشتگی قشر جوان و عدم وجود عزت نفس برای جوانان می تواند تهدید کننده امنیت ملی در هر کشوری باشد.

رئیس منطقه چهار ادامه داد : دانشگاه آزاد اسلامی توانست با برطرف کردن این بحران ها و ناهنجاری ها به بسیاری از عدم امنیت ها خاتمه دهد.

کد مطلب 425976

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