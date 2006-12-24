نقش بسزای دانشگاه آزاد در برقراری امنیت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد و رئیس منطقه چهار امروز در همایش ربع قرن فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی در واحد خوارسگان، خطاب به منتقدان این دانشگاه تصریح کرد : منتقدان دانشگاه آزاد باید این شهامت را داشته باشند تا دستاوردهای مثبت دانشگاه را در کنار انتقاداتی که با منطق همراهی ندارد بیان کنند و بگویند که دانشگاه آزاد دستاوردهای عظیمی به دنبال داشته است.

دکتر محمد مظاهری با بیان این که امنیت تنها در بعد نظامی خلاصه نمی شود، اظهار داشت: بیکاری، بیسوادی، عقب ماندگی، بحران هویت و سرگشتگی قشر جوان و عدم وجود عزت نفس برای جوانان می تواند تهدید کننده امنیت ملی در هر کشوری باشد.

رئیس منطقه چهار ادامه داد : دانشگاه آزاد اسلامی توانست با برطرف کردن این بحران ها و ناهنجاری ها به بسیاری از عدم امنیت ها خاتمه دهد.