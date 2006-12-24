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۳ دی ۱۳۸۵، ۱۴:۵۱

مدیر کل امور مجلس وزارت کشور در گفتگو با مهر :

ساعت آغاز به کار بانکها کماکان 9 صبح است

ساعت آغاز به کار بانکها کماکان 9 صبح است

تا زمانی که هیات دولت نظرات جمع آوری شده از سوی مردم، بانکها و نظر کارشناسی وزارت کشور را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد ساعت کار بانکها تغییر نخواهد کرد.

انصاری مدیر کل امور مجلس وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پایان مهلت طرح تغییر ساعت کار بانکها که از سوی وزارت کشور به صورت آزمایشی پیشنهاد و اجرا شده بود و سرانجام این طرح گفت : قرار شده در این باره از ناحیه وزارت کشور نظرخواهی شود و نتیجه این مطالعه و نظرخواهی به هیات دولت ارسال شود و هیات دولت در این خصوص تصمیم نهایی را اخذ کند.

وی تصریح کرد : اکنون وزارت کشور موظف به انجام این مطالعات شده است و نهایتا گزارشی که از سوی مردم جمع آوری می شود ، همراه با دیدگاه کارشناسی وزارت کشور به هیات دولت تقدیم خواهد شد و دولت در این خصوص تصمیم خواهد گرفت.

کد مطلب 425977

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