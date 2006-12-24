خبرهای کوتاه از سینمای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، آمیتا باچن که به رغم بالا رفتن سن همچنان در زمره پرکارترین چهره های صنعت فیلمسازی هند جا دارد، عنوان "هندوستانی سال" را از آن خود کرد. در نظرسنجی روزنامه تایمز آف ایندیا 15 درصد از رای دهندگان بازیگر 64 ساله سینما را به عنوان محبوبترین شهروند معرفی کردند. پنج درصد دیگر به ساچین توندلکار، ورزشکار مطرح هند، رای دادند. 19 درصد از رای دهندگان به آمیتا باچن را زنان خانه دار و 31 درصد را دانشجویان تشکیل داده اند.

- احتمال حضور کیانو ریوز در فیلم "مسابقه سرعت" قوت گرفت. این فیلم به احتمال بسیار با حضور لری و اندی واچوفسکی، کارگردان های مجموعه آثار "ماتریکس"، کلید می خورد. این اثر اقتباسی از یک کارتون ژاپنی است که به محوریت مسابقات اتومبیلرانی ساخته شده است.