شکایت وزارت علوم از برخی رسانه ها / ادامه فعالیت اساتید بازنشسته تنها با نظر وزیر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر "سید محمد حسینی" صبح امروز در نشست مطبوعاتی در وزارت علوم درباره قوانین جدید بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاه ها گفت: طبق قانون جدید اعاده به کار افرادی که بازنشسته شده اند، تنها با مصوبه دولت امکان پذیر است. اما با پیگیری های وزارت علوم مقرر شده است، اعاده به کار اساتید دانشگاه ها تنها با نظر وزیر علوم امکانپذیر باشد.

وی افزود: بر این اساس دانشگاه ها می توانند با موافقت وزیر علوم معادل 10 ساعت در هفته از اساتید بازنشسته ای که به آنها نیاز دارند استفاده کنند.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم در خصوص پائین بودن حقوق کارمندان وزارت علوم به خبرگزاری مهر گفت: حقوق کارمندان این وزارتخانه در مقایسه با دیگر وزارتخانه ها از پایین ترین سطح برخوردار است. البته وزارت علوم پیشنهاد افزایش 75 درصدی حق جذب به کارمندان را داده است و بحث افزایش 25 درصدی حق جذب به کارمندان وزارتخانه نیز در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده است.

وی اضافه کرد: همچنین در وزارت علوم بحث سهمیه امریه به کارکنان و استخدام نیروی های جدید نیز پیگیری می شود.