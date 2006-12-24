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۳ دی ۱۳۸۵، ۱۵:۳۱

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم در جمع خبرنگاران خبر داد :

شکایت وزارت علوم از برخی رسانه ها / ادامه فعالیت اساتید بازنشسته تنها با نظر وزیر

شکایت وزارت علوم از برخی رسانه ها / ادامه فعالیت اساتید بازنشسته تنها با نظر وزیر

با گذشت یک سال و 4 ماه از کار وزارت علوم جدید هیچگونه پیگیری و شکایتی از روزنامه ها و رسانه ها نداشتیم. اما بر خلاف میل به دلیل نشر برخی اخبار کذب که سبب تشویش اذهان عمومی شده است، باید برخی موارد را به دادگستری ارجاع دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر "سید محمد حسینی" صبح امروز در نشست مطبوعاتی در وزارت علوم درباره قوانین جدید بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاه ها گفت: طبق قانون جدید اعاده به کار افرادی که بازنشسته شده اند، تنها با مصوبه دولت  امکان پذیر است. اما با پیگیری های وزارت علوم مقرر شده است، اعاده به کار اساتید دانشگاه ها تنها با نظر وزیر علوم امکانپذیر باشد.

وی افزود: بر این اساس دانشگاه ها می توانند با موافقت وزیر علوم معادل 10 ساعت در هفته از اساتید بازنشسته ای که به آنها نیاز دارند استفاده کنند.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم در خصوص پائین بودن حقوق کارمندان وزارت علوم به خبرگزاری مهر گفت: حقوق کارمندان این وزارتخانه در مقایسه با دیگر وزارتخانه ها از پایین ترین سطح برخوردار است. البته وزارت علوم پیشنهاد افزایش 75 درصدی حق جذب به کارمندان را داده است و بحث افزایش 25 درصدی حق جذب به کارمندان وزارتخانه نیز در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده است.

وی اضافه کرد: همچنین در وزارت علوم بحث سهمیه امریه به کارکنان و استخدام نیروی های جدید نیز پیگیری می شود.

کد مطلب 425980

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