بررسی پایه های چهار مضراب در موسیقی ایران

به گزارش خبرنگار مهر در این جلسه ابتدا مسیح آذرخش، آثار ضبط شده چهارمضراب را از زاویه دیسکوگرافی مورد بررسی قرار داد و نمونه های بسیاری از اولین چهارمضرابهای ضبط شده در دوره های مختلف ضبط آثار موسیقی بر روی صفحات سنگی(آثاری ازدرویش خان، آقا حسینقلی، میرزا اسدالله، حسین یاحقی، مرتضی نی داود، یحیی زرپنجه و حسین خان اسماعیل زاده) را پخش کرد.

سپس بابک خضرائی به تجزیه و تحلیل ساختار و جایگاه چهارمضراب در موسیقی دستگاهی به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده فرم در اجرای موسیقی دستگاهی ایران پرداخت.

وی پس از ارائه تعاریف چهارمضراب به عنوان یک نوع و گونه(ژانر) سازی، برخی از ویژگیهای پایه را درآنها بر شمردوگفت :مهمترین این پایه هاعبارتند از: ریتم خاص و تکرار شونده- تأکید بر درجات مهم گوشه و دستگاه- وجود تنوع در رنگ صوتی نغمه های آن- وجود دینامیک و گستردگی فاصله میان نغمه ها

خضرایی همچنین جایگاه و کارکردهای مختلف چهارمضراب را در دوره های قدیم و جدید به صورت تطبیقی بررسی کرد.

در ادامه این برنامه، سلمان سالک، همایون پشتدار و نعمت قنبری به ترتیب به اجرای تکنوازی تار به شیوه درویش خان و اجرای برخی از نمونه های پایه های چهارمضراب نوازی قدما، تکنوازی کمانچه و اجرای چهارمضرابهای ابوالحسن صبا و تکنوازی سنتور به شیوه حبیب سماعی و اجرای برخی از چهارمضرابهای وی در دستگاه سه گاه پرداختند.

این برنامه به همت مؤسسه فرهنگی هنری آوای مهربانی و با همکاری بنیاد رودکی در اول دی ماه از ساعت 3 الی 6 بعد از ظهر برگزار شد.