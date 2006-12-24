دهه 80 ؛ دهه ارتقای کیفیت دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر تقی ترابی صبح امروز در همایش منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی، ربع قرن تلاش و بالندگی در واحد خوراسگان با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر کمیت و کیفیت در دانشگاه آزاد اسلامی به طور تداوم مورد نظر مسئولان است. ضمن اینکه اصل کمیت در دانشگاه آزاد اسلامی به لحاظ فرآیند رو به بهبود، عین کیفیت است.

ترابی با بیان این که دهه 80 در دانشگاه آزاد اسلامی دهه ارتقای کیفیت است، بیان داشت : قرار است در جشن ربع قرن عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در اردیبهشت ماه سال آینده بر اساس فعالیت های 25 ساله دانشگاه، استراتژی و برنامه بلند مدتی در سطح کلان تعریف شود.

وی اضافه کرد : ستادهای بررسی مسائل و مشکلات واحدها و هدایت پروژه های تحقیقاتی برای رفع مشکلات و ارزیابی 25 سال عملکرد دانشگاه تاکنون در سطح تمامی واحدهای دانشگاهی تشکیل شده است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد : در حال حاضر تعداد 53 طرح از 72 طرح ارسالی به معاونت پژوهشی در خصوص ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی و 116طرح از 121 طرح ارسالی برای بررسی مسائل و مشکلات دانشگاه در حال مطالعه است.