ادامه فعالیت چرخه سوخت هسته ای ایران غیرقانونی نیست / روسیه موضع خود را در برابر تحریم ایران نرم تر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت اینترنتی روزنامه چینی" آسیا تایمز" نوشت : نتایج یک بررسی نشان می دهد که ممکن نیست روسیه در برابر فشارهای اتحادیه اروپا و آمریکا برای کنار گذاشتن مخالفتهای خود با تحریمها علیه ایران پافشاری کند .

در حالیکه ایران بر حق مشروع خود در ادامه برنامه هسته ای صلح آمیزش اصرار دارد، اما برخی به زعم خود دیپلماسی کنونی آن را ناکار آمد توصیف می کنند، به گونه ای که نویسنده این مطلب ادعا می کند: نزدیک شدن شورای امنیت به تصویب قطعنامه علیه ایران نشان دهنده آن است که دیپلماسی ایران کارساز نیست و اقدامات فوری برای این کار درخواست می شود.

نویسنده این تحلیل خاطر نشان می کند: در حالیکه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه شش ماه قبل با هر گونه تحریم ایران قاطعانه مخالفت کرده بود، اما اخیرا موضع آن تا حد یک مخالفت شفاهی با تحریمهای سخت به طور قابل توجهی تغییر یافته است.

این کاهش حمایتهای روسیه پیش از این نیز توسط نویسنده این تحلیل پیش بینی شده بود و در واقع ماه گذشته توسط جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تایید شد وآن زمانی بود که دو طرف، نمایندگان خود را راهنمایی کردند تا فعالیتهای خود را با توجه به تحریمهای پیشنهادی علیه ایران هماهنگ کنند. این اقدام عینا از سوی ایران همان خیانت روسیه تفسیر شد. ایرانیها گفته اند که حمایت آمریکا از پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی پاداشی به مسکو برای همنوایی علیه ایران است.

در ادامه این مطلب به نقل از تحلیلگران روسی ادعا شده که "ضد دیپلماسی " ایران تا حدی مسئول این تحولات بوده است. البته هیچ چیز غیرمشروعی درباره ادامه چرخه سوخت هسته ای ایران وجود ندارد،اما هشدارهای جدی مطرح شده از سوی آمریکا درباره نیروگاه بوشهر، هم اکنون هرگونه انتظاری برای تاخیرهای بیشتر در تکمیل آن وجود دارد. این امر به علت ممنوعیت سفر شخصیتهای ایرانی دخیل در برنامه هسته ای این کشور است.

آسیا تایمز می افزاید: عربستان سعودی کم کم در حال اتخاذ یک موضع ضد ایرانی است و آلمان هم سکوت خود را کنار گذاشته است. روسیه و چین هم اکنون تا 99 درصد با تحریمهای آمریکا علیه ایران موافق هستند .

نویسنده در پایان بدون توجه به همکاریهای بی وقفه ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و باز گذاشتن تاسیسات هسته ای خود به روی بازرسان آن ادعا می کند: ایران باید میزانی از انعطاف را نشان دهد؛ در غیر این صورت به زودی مجبور می شود با تحریمها روبرو شود .