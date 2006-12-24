جلوگیری از خروج 50 میلیارد دلار ارز توسط دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جاسبی صبح امروز با حضور در همایش منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی، ربع قرن تلاش و بالندگی در واحد خوراسگان با بیان اینکه هم اکنون کتاب های متعددی در خصوص تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی در سطح واحدها در حال نگارش است، گفت : در صورتی که افتخارات، تهدیدها، فرصت ها و مسائل مختلف دانشگاه آزاد اسلامی در طول این 25 سال به طور مکتوب در نیاید، یقینا به زودی از یاد خواهد رفت.

وی افزود : مسئولان دانشگاه آزاد باید تلاش کنند تا تاریخ این دانشگاه با عنوان استراتژی بقا و توسعه به صورت چند واحد اختیاری در تمامی رشته ها به ویژه رشته های مدیریت تدریس شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نقش دانشگاه آزاد اسلامی در ایجاد فرصت های شغلی در سطح کشور گفت : دانشگاه آزاد اسلامی تا به امروز حدود 60 هزار شغل مستقیم و هزاران شغل غیر مستقیم در کشور ایجاد کرده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد : بر اساس آمار نهادهای اقتصادی کشور مبنی بر نیاز 30 میلیون تومان اعتبار برای ایجاد یک شغل، اگر دولت قصد داشت فرصت های شغلی که تاکنون دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد کرده است را به وجود بیاورد باید حدود پنج هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری می کرد.

وی افزود : عدم حضور دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه آموزش عالی کشور، مشکلات و معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی عدیده ای برای کشور به دنبال داشت.

رئیس اتحادیه دانشگاه های جهان اسلام با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی نقش برجسته ای در ثبات امنیت ملی داشته است گفت : با توجه به حضور اقوام مختلف ملی و مذهبی در کشور، دانشگاه آزاد اسلامی توانست با جابجایی نیروی انسانی در اقصی نقاط میهن اسلامی، یکی از عوامل مهم تشریک مساعی، وحدت و یکپارچگی ملی شود.

جاسبی همچنین خاطرنشان کرد: اصرار بر بومی سازی به صورت مطلق با توجه به شرایط اجتماعی کشور مناسب نیست، چرا که مشکلات بسیاری در عرصه امنیت ملی پدید می آورد.