به گزارش خبرنگار مهر، مهندس عباس سلیمی نمین رئیس موسسه تدوین تاریخ معاصر ایران که بعدازظهرامروز در میزگرد بررسی و تحلیل نتایج انتخابات در محل خبرگزاری مهر سخن می گفت، اظهار داشت: خوشبختانه روند امور کشور به نوعی است که هر دور انتخابات نسبت به دور قبل شاهد نهادینه شدن انتخاباتی اصولی هستیم.

وی افزود: شاهدیم که در این انتخابات اصولی، به هیچ وجه دولتها قادر به کمترین تاثیرگذاری در روند انتخابات نیستند و این پدیده ای ارزشمند است که باید پاس داشته شود.

سلیمی نمین ادامه داد: از اینکه شاهد برگزاری انتخاباتی هستیم که هیچ گونه تمایل دولت در آن دخیل نبوده جای خرسندی است و در این خصوص شاخص هایی نیز وجود دارد که از آن جمله حضور افرادی بر خلاف نظر دولت در مجلس خبرگان و شوراها می باشد.

رئیس موسسه تدوین تاریخ معاصر ایران همچنین با بیان اینکه در قرن اخیر در ایران اصلا شاهد چنین پدیده هایی در عرصه انتخابات نبوده ایم، گفت: فکر می کنم نوع مشارکت مردم در سیستم سیاسی کشور به شدت قدرت یافته و مکانیسم های این سیستم در حال تقویت است.

وی در ادامه با بیان اینکه باید به رای مردم احترام گذاشت اظهار داشت: اگر بتوانیم الگوی خوبی را در ترکیب جدید شورای شهر داشته باشیم گامی موثر و رو به جلو در عرصه تحولات سیاسی کشور برداشته ایم.

سلیمی نمین افزود: این دستاورد بسیار بالایی است چرا که در گذشته هرگز بین جریان های متعارض در عرصه سیاسی کشور تعاملی نداشته ایم و لذا در صورت موفقیت، این الگو می تواند گام جدید و ارزشمندی ارزیابی گردد و به عنوان الگویی برای اعتدال در جریان سیاسی کشور مطرح گردد.

رئیس موسسه تدوین تاریخ معاصر ایران با بیان اینکه ما تاکنون اعتدال را تجربه نکرده ایم ادامه داد: تا به امروز پرچم دار احزاب سیاسی کشور عناصر معقول و وزین نبوده اند و صحنه گردانها افرادی جنجالی بوده اند و این اولین دوره ای است که احساس می شود کشور بسوی اعتدال حرکت می کند.

در ادامه میزگرد خبرگزاری مهر، غلامحسین امیری قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد که پیروز اول این انتخابات، ملت عزیز ایران بودند که با حضور گسترده خویش هوشیاری، غیرت و پشتیبانی واقعی شان از نظام و حکومت را اعلام کردند.

وی افزود: اگر در مواقعی چالش هایی برای نظام ایجاد شده همواره ملت پاسخ متقضی را به آن داده اند و لذا باید از تک تک آحاد حاضر پای صندوق های رای که در این انتخابات شرکت کرده اند، تشکر نماییم.

امیری ادامه داد: همانگونه که مقام معظم رهبری فرموده اند مردم ما در این انتخابات مردم سالاری دینی واقعی را نشان دادند و اثبات کردند که شان مردم سالاری را دارند تا از این طریق خود را به نقطه اوج برسانند و در همین چارچوب باید از تمام گروههای سیاسی برای گرم کردن تنور انتخابات و برگزار کنندگان آن جهت تحقق انتخابات آرام و با ثبات تشکر کنیم.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اینکه در انتخابات اخیر توقع مردم مبنی بر برگزاری انتخاباتی سالم و قانونی عملی شد گفت: این انتخابات پیام های مختلفی برای مردم از سویی و جهانیان از دیگر سو داشت و مخصوصا در شرایط کنونی که در عرصه هسته ای با چالش هایی مواجه هستیم مردم ما بدون اینکه از آنها دعوتی شود یا تبیلغاتی برای حضورشان صورت گیرد در عرصه حضور یافته و از منافع کشورشان حمایت کردند.

وی با بیان اینکه مجموع آرای شمارش شده درانتخابات این دوره در مقایسه با دوره های قبلی بسیار بالا رفته بود اظهار داشت: افرادی که در انتخابات شوراها تا رتبه پنجاهم شورای شهر را بدست آوردند، جزو اعضای لیست ها، ائتلاف ها و احزاب بودند و این به معناست که مردم ما از گروهها و احزاب سیاسی گریزان نیستند.

امیری خاطرنشان کرد: البته ادبیات احزاب نیز باید به گونه ای باشد مطالبات مردم را مطرح کند و این از رموز موفقیت آنهاست.

قائم مقام جامعه مهندسین با بیان اینکه می توان با توجه به گرایشاتی که در رای اخیر مردم قابل مشاهده است، به بررسی جهت گیری سیاسی آنها پرداخت تصریح کرد: مردم ما در پی همان اصولگرایی هستند تا بر زندگیشان حاکم باشد و ازسوی دیگر شاهد این هستیم که مردم ما در پی نوعی تحول خواهی نیز می باشند.

در ادامه این میزگرد، دکتر عباس سلیمی نمین با اشاره به پیامی که مردم در این انتخابات به دولت داده اند، گفت: فکر می کنم پیام مردم در این انتخابات در تقابل با مشی دولت قرار داشته است.

رئیس مرکز تدوین تاریخ معاصر ایران افزود: از جمله نقایص دولت عدم تمایل با نخبگان و استفاده از توانمندی های موجود در کشور است و قطعا این نقیصه نیز مورد توجه مردم قرار گرفته و مردم نظرشان در این باره را در انتخابات شوراها و خبرگان به وضوح اعلام کردند.

وی تاکید کرد: به اعتقاد من، نوع عملکرد مردم در انتخابات با نوع عملکرد دولت خیلی همخوانی ندارد که امیدوارم دولت نیز به پیام مردم در این انتخابات توجه جدی داشته باشد.