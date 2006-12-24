صدور قطعنامه بیانگر هراس آمریکا از پیشرفت علمی ایرانیان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس شورای اسلامی، در این دیدار ابتدا حداد عادل با ابراز رضایت از روابط دوستانه، برادرانه و مستحکم بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه ، آن را میراث مبارک بنیانگذاران دو کشور توصیف کردند و اظهار داشتند: آنچه موجب دوام و قوام سطح دوستی بین دو کشور شده، طرفداری جمهوری اسلامی ایران و سوریه از حق و عدالت است که در دفاع از مردم فلسطین و لبنان جلوه گر شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اهمیت ارتقا سطح روابط علمی و پژوهشی بین دو کشور همگام با روابط سیاسی و اقتصادی بر آمادگی مجلس شورای اسلامی برای تسهیل این امر مهم تاکید کردند.

وی در ادامه اظهار داشت: آنچه شب گذشته در شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه ضد فعالیتهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران گذشت بیش از هر چیز حاکی از وحشت و هراس آمریکا و عوامل اروپایی از پیشرفت علمی کشورهای اسلامی است.

حداد عادل همچنین با استقبال از بهبود و از سرگیری روابط سوریه با عراق با اشاره به تحولات لبنان و فلسطین نیز گفت: نقش سوریه در ایجاد صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه ، مثبت و سازنده است.

درادامه این دیدار همچنین غیاث برکات وزیر آموزش عالی جمهوری عربی سوریه با اظهار خوشوقتی از سفر به کشورمان ، هدف از دیدار و ملاقات خود با مقامات سیاسی و فرهنگی کشورمان را تلاش برای ایجاد زیربنایی محکم جهت توسعه روابط علمی و پژوهشی بین دو کشور اعلام کرد و گفت: سوریه تحکیم روابط علمی خود با جمهوری اسلامی ایران را مکمل روابط بسیار خوب سیاسی اش می داند و بر ضرورت آن تاکید کند.

وی در ادامه با اشاره به روند همواره رو به گسترش روابط و همکاریهای دو کشور ، آن را ناشی از اراده رهبران سوریه و ایران در توسعه مناسبات منطقه ای و جهانی خواند و افزود: بشار اسد رئیس جمهور سوریه از هر فرصت و امکانی برای تحکیم این مناسبات استقبال می کند.

برکات همچنین با اشاره به توطئه های آمریکا و اسرائیل در منطقه آنها را دشمنان مشترک ایران و سوریه خواند و بر ضرورت مقابله علمی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی با دسیسه های آنان در منطقه و جهان تاکید کرد.

وی ضمن ابراز خوشوقتی از پیشرفتهای علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران برخورداری کشورمان از دانش و انرژی صلح آمیز هسته ای را یک حق مسلم ملی دانست و از صدور قطعنامه شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران اظهار تاسف شدید کرد.