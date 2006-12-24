کتاب "پژوهش فلسفی در باب فیلم ماتریکس" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی انتشارات دانشگاه اکسفورد سه گانه ماتریکس از جمله فیلمهای پرطرفداری است که مضامین فلسفی زیادی را در دل خود نهفته دارد.

در این کتاب پاره ای از پژوهشگران مطرح چون دیوید چالمرز، اندی کلارک، هوبرت دریفوس ، استفان دریفوس، فرانسیس فلانری دیلی ، کریستوفر گراو، کولین مک کین و کوین وارویک نظرات خود را در باب این سه گانه مهیج بیان کرده اند.

پاره ای از مضامینی که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته اند تفاوت رویا با خیال پردازی و وهم، تفاوت میان جهان واقعی و ماتریکس، کم و کیف زندگی در ماتریکس، شباهت میان ماتریکس و غار افلاطونی، موقعیت اخلاقی موجودات ساخته شده و نسبت آزادی اراده و مسئولیت هستند.