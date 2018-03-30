اختصاص ۲۲۰ دستگاه اتوبوس و تاکسی/استقرار۵ اکیپ آتش نشانی درسنندج

به گزارش خبرنگارمهر، همه ساله در راستای رفاه حال مردم در روز طبیعت شهرداری سنندج اقدام به اختصاص چندین دستگاه وسیله نقلیه عمومی کشیک در سطح شهر می کند، خدمات رسانی ناوگان اتوبوسرانی امسال در روز ۱۳ فروردین از ساعت ۱۱ صبح آغاز و از ساعت ۱۷ بعداظهر نسبت به بازگرداندن شهروندان اقدام می شود.

براساس اعلام سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج، ۶ دستگاه از اتوبوس های تعیین شده در میدان نبوت مستقر می شود و شهروندان را در مسیر جاده صلوات آباد جابجا می کنند.

۴ دستگاه اتوبوس در خیابان ۱۷ شهریور جلو پاسگاه نیروی انتظامی به سمت محور جاده قدیم مریوان اقدام به جابجایی شهروندان خواهند کرد.

۶ دستگاه اتوبوس نیز از میدان آزادی، سه راه ادب، بلوار پاسداران، میدان جهاد و پل گزنه به سمت ورودی کرمانشاه و ۴ دستگاه نیز از میدان سهره وردی (فیض آباد) به سمت سد وحدت شهروندان را جابجا می کند.

سرپرست سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری سنندج از در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ناوگان حمل ونقل عمومی همواره آماده ارائه خدمات به شهروندان است، گفت: تدابیر وتمهیدات لازم هم در راستای رفاه حال مردم سنندج در روز ۱۳ فروردین اتخاذ شده است.

امیرجمشیدنژاد با بیان اینکه مردم کشورما همواره در روز ۱۳ فروردین که به نام روزطبیعت نامگذاری شده به دامن طبیعت می روند، عنوان کرد: برای اینکه مردم دراین روز با مشکل حمل و نقل وهمچنین ترافیک مواجه نشوند ۲۰ دستگاه اتوبوس و ۲۰۰ دستگاه تاکسی کشیک را برای جابجایی مردم دراین روز تعیین کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه مسیرهای استقرار تعداد وسیله نقلیه مذکور مشخص شده است، بیان کرد: در صورت ازدیاد مسافر تعداد اتوبوس افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: ۲۰۰ دستگاه تاکسی کشیک علاوه بر تاکسی های مسیری در میادین اصلی و مسیرهای پرتردد هم در روز طبیعت اقدام به جابجایی شهروندان می نمایند.

جمشید نژاد افزود: گشت و بازرسی این سازمان به صورت مستمر در مسیرهای یاد شده بر عملکرد ناوگان حمل ونقل وعمومی نظارت لازم را خواهند داشت.

استقرار ۵ اکیپ آتش نشانی در روزطبیعت

همه ساله در روز طبیعت شاهد وقوع حوادثی هم چون غرق شدن، سقوط از پرتگاه ودرختان، مارگزیدگی و غیره هستیم که سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی سنندج برای امدادرسانی در این روز اکیپ هایی را در سطح شهر مستقر می کند.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج با اشاره به اینکه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج در روز طبیعت در آماده باش کامل خواهند بود، به خبرنگار مهر گفت: چهار اکیپ آتش نشانی در ورودی های سطح شهر و یک اکیپ در میدان گاز سنندج مستقر می شوند.

سهیل فضل وزیری با اشاره به اینکه در این روز به علت برخی سهل انگاری حوادث مختلفی رخ می دهد، عنوان کرد: تمهیدات لازم برای امدادرسانی در مواقع بروز حوادث اتخاذ شده است.

به گفته وی مارگزیدگی، غرق شدن و سقوط از پرتگاه و از بالای درختان از جمله مهم ترین حوادثی است که متاسفانه به علت رعایت نکردن نکات ایمنی در روز طبیعت اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: علاوه بر اکیپ های ثابت آتش نشانی تیم های عملیاتی این سازمان درهشت ایستگاه سطح شهر و نواحی منفصل در آماده باش کامل هستند.

وی با اشاره به اینکه خاموش نکردن ته سیگار و زغال روشن می تواند باعث وقوع آتش سوزی گسترده شود، ادامه داد: بنابراین شهروندان درهنگام درست کردن غذا از خاموش کردن زغال اطمینان لازم را حاصل کند.

فضل وزیری افزود: از روشن کردن آتش زیر دکل های فشار قوی برق، روشن کردن چراغ های خوارک پزی نزدیک چادر و از رفتن کودکان در کنار رودخانه های پر آب خوداری کنند.

وی عنوان کرد: توصیه می شود مردم در صورت امکان یک دستگاه کپسول خاموش کننده آتش وهمچنین لوازم کمک های اولیه را به همراه داشته باشند.