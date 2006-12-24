به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر حوزه هنری، بررسی پیشینه موسیقی مقامی، سازشناسی و مقام‌های موسیقی شرق ایران و سنجش پتانسیل موسیقی در استان‌های شرقی کشور، از جمله اهداف برگزای این همایش اعلام شده است.

در این همایش همچنین حسین سمندری، ‌ابراهیم شریف زاده، غلام علی نی نواز، محمد دلپذیر، شیرمحمد اسپندار و حاج قربان سلیمانی در کنارگروهی از موسیقی‌دان‌های استان‌های کرمان، خراسان جنوبی،‌ خراسان رضوی، یزد و سیستان و بلوچستان، شماری از مقام‌های نواحی خود را خواهند نواخت.

بخش پژوهشی همایش موسیقی مقامی استان‌های شرق کشور نیز با سخنرانی جواد حیاتی، هوشنگ جاوید و محمد حق‌گو همراه خواهد بود.

گفتنی است این همایش به کوشش حوزه هنری خراسان جنوبی و همکاری میراث فرهنگی استان، طی روزهای یاد شده درمجتمع فرهنگی-هنری قاین، واقع در خیابان جمهوری اسلامی آن شهرستان برگزار می شود.

