به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این میزگرد مطبوعاتی از میهمانان خواسته شد در مورد ویژگی های مفهوم اعتدال به عنوان پیام و خواست مردم در انتخابات 24 آذر توضیح دهند.

سلیمی نمین در این مورد اظهار داشت: نوع تعامل نیروهای سیاسی، چند گونه امکان پذیر است؛ می شود در مواجهه با ناملایمات، کشور را به سرعت بسوی بحران ببریم مثل شورای شهر اول یا مجلس ششم اگر عناصر جنجالی پیش قراول احزاب باشند کشور و گروههای سیاسی به سمت بحران می روند البته این به آن معنا نیست که مشکلی در کشور وجود نداشته باشد.

این صاحب نظر امور سیاسی افزود: اعتدال یعنی افراد و جریانهای سیاسی در عین در نظر گرفتن آرمانها و اصول کم هزینه ترین راهها و منطقی ترین و آرام ترین شیوه ها را انتخاب کنند.

غلامحسن امیری عضو جامعه اسلامی مهندسین نیز در تعریف اعتدال گفت: توصیه پیامبر(ص) همواره به اعتدال و میانه روی بوده است و ما هیچ جا سراغ نداریم که جریانی افراطی یا تفریطی به حال جامعه مفید باشد و مردم همواره مخالف افراط و تفریط بوده اند. نکته مهم این است که مردم همواره از تنش آفرینی جریانهای افراطی و تفریطی بیزار بوده اند و ترجیح می دهند جریانهایی معتدل و بدون درگیری در راس امور سیاسی باشند.

در ادامه این نشست خبرنگاران به طرح سئوالات خود از سلیمی نمین و امیری پرداختند.

خبرنگار مهر در مورد تجربه تجمیع انتخابات و ارزیابی پیامدهای این اولین تجربه سئوال کرد که امیری پاسخ داد: ما بعد از انقلاب هر سال یک انتخابات داشته ایم که این کشور را در تب وتاب خاصی قرار می داد و کلیه کارها تحت الشعاع قرار می گرفت و یک نوع بی ثباتی بوجود می آمد هزینه های زیاد مادی هم داشت ضمن اینکه وقت کشور را هم می گرفت.

امیری افزود: به نظر من تجربه تجمیع انتخابات که با همدلی دولت ومجلس انجام شد موفق بود و آثار خوبی داشت و تجربه خوبی هم برای دستگاههای نظارتی ایجاد شد و نشان داد ظرفیت مناسبی برای دولت و دستگاه نظارتی وجود دارد ؛ به نظر من یکی از دلایل حضور گسترده مردم همین طرح تجمیع انتخابات است.

در همین حال، سلیمی نمین در پاسخ به این سئوال گفت: طرح تجمیع فقط مربوط به هزینه های اجرای انتخابات نیست، هزینه های ناشی از متوقف شدن امور کشور در دوران انتقال، بسیار بیشتر و آسیب زننده تر است. گاهی این دوره یک سال ونیم طول می کشد که پیامدهای منفی آن اصولا با عدد و رقم قابل مقایسه نیست.

این کارشناس امور سیاسی تصریح کرد: طرح تجمیع باید در بستر قانون انتخابات مورد توجه قرار گیرد. به نظر من، قانون انتخابات نیاز به اصلاحات دارد. زمان و مهلت تبیلغات انتخاباتی کافی نیست و مردم نمی توانند کاندیداها را در موقع تبلیغات بشناسند مشکل دیگر هم این است که شورای نگهبان نمی تواند فرصت کافی برای نظارت کاندیداها داشته باشد و گاها به عوامل خود اعتماد می کند که منشاء اشتباهات فاحشی می شود.

سلیمی نمین گفت: اما یک انتقادی که از جریان اجرایی انتخابات وارد بود مربوط به نحوه شمارش آرا بود به این معنا که اگر قرار بود نرم افزاری برای شمارش آرا عرضه شود باید خیلی زودتر از این ها و قبل از موعد انتخابات، توسط هیات نظارت ارایه می شد. این مسئله باعث برخی جنجال ها شد و برخی از گروههای سیاسی سعی کردند پیروزی ملت را با شایعات تلخ کنند.

وی دومین نکته قابل نقد در دستگاه اجرایی را برخورد وزیر کشور با یکی از خبرگزاری ها توصیف کرد و گفت: این برخورد به هیچ وجه در شان وزیر کشور نبود و همکاران رسانه ای آن طوری که شایسته بود از حقوق همکارشان دفاع نکردند. در انتخاباتی به این بزرگی باید سعه صدر و بزرگواری لازم را هم داشته باشیم.

در همین حال، امیری در ادامه ضمن اشاره به سخنان سلیمی نمین در مورد فرصت نداشتن شورای نگهبان در تایید صلاحیت ها اظهار داشت: به نظر من شورای نگهبان فرصت کافی را برای نظارت و تعیین صلاحیت ها دارد، سازوکار کافی را دارد و دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استانها وجود دارد و این مختص به دوره انتخابات نیست.

عضو جامعه اسلامی مهندسین در مورد نحوه شمارش آراء و چالش های به وجود آمده در این مورد گفت: شمارش آرا توسط رایانه اعتمادآفرین تر و بهتر است ولی مقداری زود اجرایی شد.

وی همچنین در پاسخ به خبرنگاری که نظر وی را در مورد ادعای اصلاح طلبان مبنی بر پیروزی در انتخابات جویا شد گفت: این ادعا درست نیست و طبق آمار اصولگرایان در کلانشهرها و مراکز استانها 45 درصد و اصلاح طلبان تنها 19 درصد کرسی ها را به دست آورده اند.

امیری افزود: کاندیداهای مستقل متمایل به اصولگرایان نیز 7 درصد کرسی را به دست آورده اند همچنین لیست مشترک اصولگرایان و رایحه خوش خدمت مجموعا 57 درصد کرسی های شورای شهر را به دست آورده اند.