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۳ دی ۱۳۸۵، ۱۵:۱۵

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی:

لیست جایگزین مرحله دوم سی و سومین دوره آزمون دستیاری منتشر شد

لیست جایگزین مرحله دوم سی و سومین دوره آزمون دستیاری منتشر شد

لیست افراد پذیرفته شده جایگزین مرحله دوم سی و سومین دوره آزمون دستیاری از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دبیرخانه داوطلبان پذیرفته شده برای اطلاع از قبولی خود می توانند به سایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت به آدرس www.dme.hbi.ir مراجعه کنند.

داوطلبان در صورت قبولی باید مراتب ابراز تمایل خود را برای آغاز آموزش تا 13 دی ماه جاری به دانشگاه های علوم پزشکی محل تحصیل خود اعلام کنند.

ثبت نام با توجه سهمیه پذیرش افراد و در 11 صبح روز 13 دی ماه جاری در دانشگاه های علوم پزشکی محل آموزش این افراد انجام می گیرد. عدم حضور افراد پذیرش شده، انصراف از آموزش دستیاری تلقی می شود. 

به گزارش مهر، سی و سومین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی در 11 اسفندماه سال گذشته برگزار شد.

کد مطلب 426005

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