مقام موسیقایی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهردراین شماره که در 73 صفحه منتشر شده مطالبی همچون: زمانه زرگر و نقاد هوشیاری است ، مقام در موسیقی عراق ، زندگی و آثارمحمد عبدالوهاب ( آهنگساز و موسیقیدان مصری)، شوخ طبعی مجدانه (یادداشتی بر اجرای کنسرت فیه ما فیه)و...به چاپ رسیده است.

همچنین در این شماره یادداشتی کوتاه ازساسان فاطمی با عنوان " موسیقی گزینش گرا " ونقش رسانه در تکوین شخصیت هنرمند به قلم سید عماد توحیدی گنجانده شده است.بخش چهارم اسطوره ها و موسیقی مناطق و نواحی ایران نوشته هوشنگ جاوید ، نامه های موتسارت ، نگاهی به زندگی لوریس چکناواریان ، نقدی بر مقاله " صبا ، نیمای موسیقی ما " با عنوان صبا را بهتر بشناسیم ، رمز جاودانگی هنرمندان موسیقی اصیل ایران ، گزارشی از بزرگداشت استاد جلیل شهناز ، گزارشی از دومین جشنواره منطقه ای نواهای حماسی دفاع مقدس ، معرفی چهار کتاب و اخبار کوتاه از موسیقی سایر مطالب این نشریه است.

صاحب امتیازمقام موسیقایی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بوده و به مدیرمسئولی حسن بنیانیان و سردبیری رضا مهدوی منتشر می شود.

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