تایید وجود ستاره دارها / کاهش اختیارات وزارت علوم در پذیرش دانشجو / مخالفت با ارائه کلاس های درس به زبان انگلیسی

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر علوم صبح امروز در سالن عضدی وزارت علوم در جمع خبرنگاران به وظایف وزارت علوم اشاره کرد و گفت: وزارت علوم در مباحث آموزشی، فرهنگی و پژوهشی با محوریت توسعه آموزش عالی گام بر می دارد و دانایی محوری را در همه امور مد نظر قرار داده است.

وی افزود: در بخش آموزش عالی توزیع عادلانه آموزش، در بخش پژوهش رفع نیازهای کشور به صورت علمی و در بخش فناوری ارتباط فارغ التحصیلان با پارک های علم و فناوری مد نظر قرار داده است.

وزیر علوم به ایجاد نظام مدیریت اطلاعات علمی و فناوری کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد این نظام از سوی دولت به همه دستگاه ها ابلاغ شده است .

زاهدی در پاسخ خبرنگاری که موضوع دانشجویان سه ستاره را مطرح کرد، گفت: وزارت علوم هیچگاه از زمانی که بحث ستاره دار ها مطرح شد، آن را تکذیب نکرده است. اما رسانه ها تحت تأثیر جو سیاسی گفته های وزیر را نادرست انعکاس داده و اعلام کرده اند ما تکذیب کرده ایم .

وی اضافه کرد: بحث ستاره عادی است و همواره وجود داشته است.اما برخی رسانه های کاملاً سیاسی با روی کار آمدن دولت نهم آن را بزرگ جلوه داده اند. نوربخش مسئول گزینش استاد و دانشجوی سازمان سنجش که از زمان دکتر معین منصوب شده است عادی بودن این امر را تأیید خواهد کرد.

وزیر علوم به ستاره دارها اشاره کرد و گفت: ستاره می توانست، نقطه یا کاما یا هر علامت دیگری باشد بنابراین جوسازی در مورد ستاره دارها امری غیر معمول بود که توسط برخی رسانه های سیاسی صورت گرفت. خوشحالم از اینکه عملکرد ما در حوزه های تخصصی به قدری ایده آل بوده است که مسئله ای مانند ستاره دار بودن مطرح می شود.

وی گفت: یک ستاره و دو ستاره علامت نقص در پرونده یا مشکلات انضباطی بوده است. طبق نص صریح قانون ما در برابر این افراد اقدام کرده ایم. حتی بر خلاف سنوات گذشته پذیرش مشروط نیز نداشته ایم و تمام یک ستاره و دو ستاره ها پذیرش شده اند.

زاهدی در پاسخ به اظهار خبرنگار روزنامه کارگزاران که به خبر خبرگزاری فارس در مورد ستاره دارها اشاره کرد، گفت: خبرگزاری فارس خلاف قانون انجام داده است و من به شدت تکذیب می کنم. ما به هیچ وجه دانشجوی سه ستاره نداریم اما برخی کسانی که سازمان سنجش قبل از اعلام نتایج نهایی اسامی آنها را اعلام کرده عدد 2 را کنار اسامی آنها قرار داده است. این عدد 2 بر اساس ضوابطی که مربوط به مراجع ذیربط است و داوطلب به آن دلایل نمی تواند وارد دانشگاه شود در کنار نام داوطلب قید شده است. این موضوع به هیچ عنوان به معنی قبولی این داوطلبان نیست و اصلاً این کار در حیطه وزارت علوم نبوده است.

وی اضافه کرد: در انتخابات نیز صلاحیت برخی تأیید و برخی رد می شود و همه حق اعتراض و بررسی مجدد دارند. وزارت علوم تمام تلاش خود را برای رفع مشکل این داوطلبان به عمل می آورد .

وزیر علوم با اشاره وجود موسسات غیر مجاز آموزشی و نحوه برخورد با آنها گفت : مجوز کلاس های آموزشی و آموزشگاه های کنکور از سه وزارتخانه علوم، ارشاد و آموزش و پرورش صادر می شود و به همین دلیل مشکلاتی در برخورد با متخلفین وجود دارد اما خوشبختانه توافقاتی صورت گرفته که بر اساس آن آموزشگاه های غیر مجاز تعطیل خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین موسساتی که گفته می شود که برای دانشجویان پایان نامه و رساله تنظیم می کنند در صورت اثبات وجود آنها برخورد با آنها جدی خواهد بود.

دکتر محمد مهدی زاهدی در پاسخ به پرسش مهر درباره بودجه دانشگاه ها در سال 86 و کسری بودجه سال جاری گفت: اگر چه بودجه دانشگاه ها در سال جاری بر اساس تعداد دانشجو برآورد شد اما به دلیل اختلاف آمار دانشجو در سازمان مدیریت و وزارت علوم در سال 85 برخی دانشگاه ها با کسری بودجه مواجه شدند و سازمان مدیریت بودجه مربوط به اختلاف آماری را به این دانشگاه ها پرداخت نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: البته این موضوع پیگیری شده و دولت و مجلس در پرداخت کسری بودجه این دانشگاه ها مساعدت خواهند کرد.

وزیر علوم با اشاره به میزان بازنشستگی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در سال 84 تا 85 گفت: در وزارت علوم دولت جدید میزان بازنشستگی ها به مراتب کمتر از سال های 82 و 83 بوده است. قانون بازنشستگی در تمامی ارگان ها وجود دارد و اگر قرار باشد قانون بازنشستگی اعضای هیئت علمی تغییر کند باید در این زمینه قانونی تصویب شود.

وی افزود: اکنون مربیان و استادیاران با 30 سال سابقه کار بازنشسته می شوند. این دسته از افراد که نتوانسته اند پس از 30 سال به درجه علمی بالاتری دست یابند صلاح نیست در دانشگاه ها بمانند. اما در مورد اعضای هیئت علمی با درجه دانشیاری مقرر شده است آنها در صورتیکه موفق به کسب 50 درصد امتیاز آئین نامه ارتقاء شده اند، تا سن 65 سالگی به خدمت ادامه دهند.

زاهدی با اشاره به اعضای هیئت علمی با درجه استاد تمامی خاطرنشان کرد: اساتید نیز می توانند بدون هیچ دغدغه ای تا سن 65 سالگی به خدمت ادامه دهند و حتی در صورتیکه در بالاتر از این سن نیز دانشگاه نیاز به حضور آنها داشته باشد، دانشگاه می تواند از طریق هیئت امنا مدت زمان بازنشستگی را تمدید کند.

وی در خصوص انتشار خبری در خبرگزاری فارس مبنی بر سوء سابقه اخلاقی دانشجویانی که از ادامه تحصیل محروم شده اند، گفت: امکان دارد به صورت موردی فردی در میان این دانشجویان دارای سوء سابقه اخلاقی باشد اما نمی توان این موضوع را به تمامی آنها تعمیم داد. انتشار چنین خبری وقیحانه و کمال خیانت به رسالت خبرنگاری بوده است. دفتر حقوقی وزارت علوم رسماً این موضوع را پیگری می کند.

وزیر علوم در پاسخ به مهر در خصوص گلایه کارمندان این وزراتخانه درباه حقوق و مزایا گفت: گلایه کارمندان از اختلاف حقوق با اعضای هیئت علمی دانشگاه ها نیست بلکه گلایه آنها از اختلاف حقوق با کارمندان سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها است.

وی یاد آور شد: کارمندان وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد و اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری از پائین ترین میزان حقوق و مزایا در میان تمامی وزارتخانه ها برخوردارند. البته وزارت علوم تلاش خود را در زمینه افزایش حقوق انجام می دهد و جدول تفاوت حقوق کارمندان این وزارتخانه با سایر وزارتخانه ها را تهیه کرده است.

وزیر علوم همچنین اظهار داشت: وزارت علوم بر بحث مهرورزی و تکریم ارباب رجوع را در تمامی دانشگاه های ذیربط تأکید کرده است و به روسا و سرپرستان دانشگاه ها پیوسته این موضوع را یاد آور می شود که زیر مجموعه هایی انتخاب کنند که به مسائل اخلاقی و توجه به ارباب رجوع اهمیت دهند.

زاهدی صبح در زمینه توسعه زبان فارسی در دنیا گفت : ما باید با افزایش تولیدات علمی کشور که به زبان فارسی ارائه می شوند، فضایی ایجاد کنیم که این زبان، مورد اقبال عمومی قرار گیرد که اگر چنین شود از افتخارات نظام خواهد بود. البته در زمینه توسعه زبان فارسی برنامه ریزی های جامعی نیز صورت گرفته است. البته اشاعه زبان فارسی به کندی محقق می شود از همین رو در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد وزارت علوم به میزان سایر کشورهای متقاضی اشاعه زبان فارسی، افراد لازم را تامین کند.

وی اضافه کرد : بودجه ای که امسال در زمینه اعزام اساتید برای کرسی های زبان فارسی درنظر گرفته شده است، به میزان 22 نفر است.

زاهدی در مورد ارائه دروس دانشگاهی به زبان انگلیسی در برخی دانشگاه ها خصوصا جزیره کیش گفت : ما با این امر مخالفیم و مخالفت خود را نیز اعلام کرده ایم. در همین راستا واحد کیش دانشگاه تهران مقرر کرده بود برخی درس ها را به زبان انگلیسی ارائه کند که ما با این موضوع نیز مخالفت کردیم.

وزیر علوم در پاسخ به خبرنگار اعتماد در مورد دانشجویان ستاره دار تاکید کرد که وزارت علوم نقشی در زمینه عدم ثبت نام تعداد معدودی از داوطلبان نداشته و آنچه روی داده مطابق نص صریح قانون بوده است.

وی در زمینه طرح سنجش و پذیرش دانشجو نیز گفت : طرح سنجش و پذیرش دانشجو از شعارهای من در هنگام آغاز دولت نهم بود. در این زمینه هم پیگری ها لازم صورت گرفته است. طرحی هم طراحی شده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده شده است. همزمان با این طرح مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را آماده و تدوین کرده است. در آن زمان که دو طرح همزمان در حال تدوین بود خواسته شد مجلس طرح خود را پیگری و ارائه کند. مجلس فعالیت خود در این زمینه را آغاز کرد و ما هم برای کمک به آنها و برای اینکه طرح کامل تر باشد دست به کار شدیم.

زاهدی تصریح کرد : در طرح مجلس شورای اسلامی مواردی ذکر شده است که به مصلحت کشور نیست و ما این موارد را به کمیسیون آموزش و خود بنده به دکتر عباسپور اعلام کرده ام. رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز اعلام کرده است تجدیدنظر خواهد شد. (در این بخش از سخنان وزیر علوم، دکتر خالقی معاون آموزشی وزارت علوم، طرح حذف کنکور توسط مجلس را عجولانه خواند و 3 ایراد بر طرح مجلس وارد ساخت : 1- حذف کنکور تدریجی امکانپذیر است، 2- ایجاد نمره استاندارد به سرعت امکانپذیر نیست و 3- تنها یک نماینده در وزارت علوم حق رای و نظر در زمینه کنکور دارد و اختیار به طور تقریبی از وزارت علوم سلب و به وزارت آموزش و پرورش داده شده است).

وزیر علوم ادامه داد : دانشگاه ها باید به سمت استقلال حرکت کنند و ما هم بر این اصل پایبندیم. یکی از بخش های استقلال دانشگاه ها، پذیرش دانشجو است که در طرح مجلس استقلال دانشگاه ها در این زمینه نادیده گرفته شده است. متاسفانه در طرح مجلس اختیار از وزارت علوم سلب شده و به وزارت آموزش و پرورش داده شده است. این در حالی است که ما باید بحث اجرایی را مدنظر قرار دهیم. من مخالف دادن اختیار به وزارت آموزش و پرورش نیستم اما معتقدم باید دید این وزارت قدرت و ظرفیت اجرایی این کار را دارد. برنامه های بسیاری از توسعه سوم بدون اجرا باقی مانده و به برنامه چهارم محول شده است چه تضمینی وجود دارد که اجرای طرح سنجش و پذیرش دانشجو که از سوی مجلس وضع شده است، به دلیل عدم توان اجرایی، اجرا نشود. این امر قابل پیش بینی است. اگر آموزش و پرورش نتواند تکلیف چیست.

زاهدی در مورد پذیرش دانشجوی خارجی نیز گفت : دو برنامه داریم. یکی مجازی که دانشگاه پیام نور تا حدودی به صورت ابتدایی این کار را انجام می دهد. راه دوم نیز پذیرش در مناطق مرزی است. البته دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نیز توانایی جذب دانشجوی خارجی را دارد.

وزیر علوم در پاسخ به خبرنگاری در مورد تعداد دستگیرشدگان جریان دانشگاه امیرکبیر گفت : یک نفر هم دستگیر نشده است. ما همانطور که اعلام کرده ایم مهرورزی را سرلوحه قرار داده ایم.