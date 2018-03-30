ضرورت ساماندهی و برخورد قانونی با واحدهای تولیدی غیرمجاز طیور یزد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق طهماسبی در نشست مراقبت و کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان استان یزد اظهار داشت: همه ما به اهمیت پدافند زیستی و حفظ امنیت غذایی مردم واقف هستیم.

طهماسبی ادامه داد: حفظ امنیت غذایی و سلامت مردم به عنوان سرمایه های اصلی کشور در اولویت فعالیت های اداره کل پدافند غیرعامل استانداری و قرارگاه پدافند زیستی استان قرار دارد.

دبیر شورای پدافند غیرعامل استان افزود: خوشبختانه در استان یزد با حمایت های استاندار که فرماندهی قرارگاه پدافند زیستی استان را برعهده دارند، تاکید ویژه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بر توجه جدی به سلامت مردم و تعامل دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی استان در حوزه مقابله با تهدیدات زیستی و مهار آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، شناسایی کانون‌های آلوده و انهدام طیور و مرغ‌های مبتلا به این بیماری اقدامات سریع و بسیار خوبی در سال گذشته انجام شده و این فعالیت‌ها در سال جدید نیز درحال انجام است.

طهماسبی خاطرنشان کرد: باید با الگوپذیری از کشورهای پیشرفته بتوانیم گام‌های تاثیرگذاری را در تغییر الگوی تولید، کنترل شیوع بیماری ها و روش های انهدام مرغ ها و طیور آلوده برداریم.

وی یادآور شد: البته در این حوزه شایسته است قبل از هر فعالیت دیگری به اقدامات پیشگیرانه توجه کنیم.

دبیر قرارگاه پدافند زیستی استان یزد با اشاره به وجود قوانین صدور مجوز برای واحدهای تولید دام و طیور بر ضرورت ساماندهی و برخورد قانونی و جدی با واحدهای غیرمجاز طیور در استان به منظور حفظ امنیت غذایی مردم و جلوگیری از فعالیت های این واحدهای غیرمجاز تاکید کرد.

محمود سروش، رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: به طور قطع با هماهنگی، همدلی و روحیه ایثارگرانه ای که در بین مسئولان و مدیران استان یزد وجود دارد، خواهید توانست در بحرانی ترین شرایط بهترین بازده را در مقابله با تهدیدات زیستی و مهار بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان داشته باشید.