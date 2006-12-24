ایجاد 10 موزه منطقه ای در کشور / طراحی اکو موزه های عشایری

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه ، مسعود نصرتی در حاشیه همایش موزه داران آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگاران افزود: مطالعه و مکان یابی این موزه ها آغاز شده که تا بهمن امسال به پایان می رسد که پس از فراخوان عمومی تمامی آنها به مسابقه کشوری گذاشته خواهند شد.

وی گفت: این 10 پروژه با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد و 800 میلیون تومان در حال انجام است.

نصرتی ؛ توسعه موزه ملی ایران ، موزه بزرگ فارس ، موزه شمال ایران ، موزه کویر، موزه آذربایجان ، موزه خوزستان و ... را از جمله موزه های منطقه ای در حال احداث ذکر کرد.

وی اضافه کرد: همچنین در نظر داریم موزه خلیج فارس را به موزه بین المللی تبدیل کنیم چرا که نیازمند این کار هستیم .

نصرتی از سایر اقدامات مدیریت موزه های کشور را پیگیری اجرای موزه بزرگ زاهدان ، کرمانشاه و خراسان رضوی اعلام کرد و افزود: موزه بزرگ خراسان رضوی در سال گذشته آغاز شده است که به عنوان اولین پروژه بزرگ موزه های بعد از انقلاب اسلامی در حال انجام است.

وی در خصوص موزه منطقه ای آذربایجان غربی نیز گفت: مشکل این موزه رفع شده و با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد تومان در مرحله مطالعه و مکان یابی قرار دارد.

نصرتی ؛ تخت سلیمان ، میدان نقش جهان ، بیستون ، چغازنبیل را جزو موزه های جهانی اعلام کرد و افزود: این مکان های فرهنگی و تاریخی به دلیل ثبت در فهرست آثار جهانی دارای ویژگی های خاصی هستند و به دلیل تاثر از تمدن های مختلف جزو موزه های جهانی مطرح می باشند.

وی در ادامه از ایجاد 35 سایت موزه در کشور در طول برنامه چشم انداز 20 ساله خبر داد و یاد آور شد: سال گذشته مطالعه احداث سایت موزه ها در بندیان درگز، گهرتپه ، بهشهر آغاز شد و در سال جاری به بهره برداری خواهند رسید.

مدیرکل موزه های سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور خاطرنشان کرد: فرهنگ عشایر ایران به دلیل اینکه در یک جا مقیم هستند در حال نابودی است که ما برای جلوگیری از این امر ، اکو موزه های عشایری را طراحی کرده ایم.

نصرتی گفت: در این طرح در نظر داریم در یک فضای باز به وسعت 200 هکتار چادرهای عشایری را برپا کرده و تا بازدید کننده ها بتوانند در صورت تمایلر زندگی عشایری را تجربه کنند به آنجا مراجعه نمایند.

مدیرکل موزه های سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور افزود: در این راستا این طرح سال گذشته مصوب شد و طی آن چهار نقطه در ایران شامل خوزستان ، خراسان ، آذربایجان و فارس تعریف شد.

وی با اعلام اینکه اکو موزه های عشایر در یک فضای واقعی ایجاد می شوند ، گفت: هر جای کشور که پتانسیل لازم برای این اکو موزه های عشایری را داشته باشد ما اقدام خواهیم کرد.

نصرتی گفت: اولین اکو موزه در حال مطالعه است و تا یک الی دو سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: دو میلیارد و 600 میلیون تومان برای اکو موزه های عشایری محسوب شده است در سال جاری نیز 100 میلیون تومان اختصاص داده شده است.

مدیرکل موزه های سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور ادامه داد: انجام این اکو موزه ها در حدود 6 الی 7 میلیارد تومان در سال جاری با کسری مواجه است.