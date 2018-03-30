نخستین وقف سال ۹۷ در خراسان جنوبی ثبت شد 

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اوقاف خراسان جنوبی؛ حجت الاسلام محمد الهی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نخستین وقف سال جاری هم‌زمان با ولادت امام جواد(ع) در شهرستان فردوس ثبت شد.

وی با بیان اینکه نخستین وقف سال جاری توسط خانواده شهیدحسین دلخواه به وقوع پیوست، گفت: ارزش این موقوفه بالغ بر ۴۲ میلیون تومان است.

رئیس اداره اوقاف شهرستان فردوس بیان کرد: با توجه به اینکه آستان مقدس امامزادگان سید محمد و سید ابراهیم(ع) فردوس در ورودی هفت استان کشور قرار دارد یکی از ضروریات این آستان مقدس وجود زائرسرا برای مسافران و زائران است.

الهی با بین اینکه جهت ساخت زائرسرا در این آستان مقدس اعتبار میلیاردی به عنوان قرض الحسنه از سازمان اوقاف و امور خیریه اخذ شد، تصریح کرد: با توجه به اینکه این اعتبار باید به سازمان اوقاف برگردد واقفان می توانند نسبت به خرید سوئیت ها اقدام و آنها را وقف کنند.

وی عنوان کرد: خانواده شهید حسین دلخواه به منظور تکمیل یک باب سوئیت از زائر سرای امامزادگان سید محمد و سید ابراهیم(ع) مبلغ ۴۲ میلیون تومان پرداخت و این موقوفه را برای اسکان زائران و مسافران وقف کردند.

رئیس اداره اوقاف شهرستان فردوس وقف کردن را یکی از راه های رسیدن به کمال و توسعه فرهنگ دینی و اسلامی دانست و گفت: وقف میراث جاودان و سرمایه گذاری برای آخرت است و چه زیبا است انسان تا زمانی که زندگی می کند قسمتی از مال خود را جهت رفع نیاز امروز و فردای محرومان در حوزه های مختلف درمانی و فرهنگی وقف کند.

الهی با بیان این که آثار و کارکردهای وقف در جامعه به سه دسته اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تقسیم می شود بر ضرورت شناسایی نیازهای جامعه تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: باید در زمینه وقف اولویت ها مشخص و زمینه افزایش فرهنگ وقف در جامعه فراهم شود.