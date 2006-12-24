نمایندگان بر لزوم اعتراض به دولت عربستان درباره فتوای علمای وهابی علیه شیعیان تاکید کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، غلامعلی حداد عادل در جلسه علنی امروز مجلس تذکرات مکتوب نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد .

بر اساس این گزارش ، میر تاج الدینی ، عبداللهی ، کلهر ، مرادی ، مهدوی و گرانمایه پور نمایندگان تبریز ، ماه نشان ، شهریار ، اراک ، ابهر و کاشان در تذکر به وزرای راه کشور خواستار لزوم اقدام اساسی و فوری برای کاهش تصادفات در کشور با توجه به آمار 28 هزار نفری تلفات جاده ای شدند .

رحمانی ، صدیقی ، قیاسی ، فتحی پور ، شافعی ، صنعتی ، برزگر ، اسماعیلی ، خدادادی و شایق نمایندگان تبریز ، بناب ، شبستر ، کلیبر ، مرند ، سراب ، بستان آباد ، هشترود و جلکان در تذکر به وزیر کشور خواستار تسریع و جدیت در رسیدگی به قتل مدرسه ساز اخیر کشور در آذربایجان مرحوم مردانی آذر شدند .

تمدن نماینده شهر کرد و میرزایی نماینده بروجن در تذکر به رئیس جمهور و وزیر نفت بر صدور دستور رسیدگی اعلام علت تاخیر در اجرای بندگ تبصره 11 قانون بودجه سال 85 مبنی بر کاهش تعرفه و قیمت گاز مصرفی در مناطق سردسیر تاکید کردند .

یحیی زاده نماینده تفت در تذکر به وزیر امور خارجه بر لزوم برخورد قاطع و موضع گیری انقلابی در برابر صدور فتاوای نامناسب علمای وهابی تاکید کرد و در تذکر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار مقابله جدی با بازگشت بعضی از وابستگان شناخته شده رژیم طاغوت در عرصه هنر شد .

یحیی زاده نماینده تفت و میبد ، میر تاج الدینی نماینده تبریز و قربانی نماینده قائنات در تذکر به وزیر خارجه خواستار لزوم فوری بازرسی های سازمان ملل از مراکز هسته ای و خروج از ان پی تی با توجه به صدور قطعنامه شورای امنیت و آشکار حق مسلم ایران شدند .

یحیی زاده و تمدن نمایندگان تفت و شهرکردت در تذکر به وزیر امور خارجه خواستار واکنش مناسب در قبال روابط با کشور امارات متحده عربی به دلیل تحت فشار قرار دادن تجار ایرانی برای حذف نام خلیج فارس شدند .

میر تاج الدین ، اختری ، ایری ، میر مرادزهی ، حبیب زاده ، فروزش ، آشتیانی ، رجایی ، حیدری ، پشنگ ، ایران نژاد و عبادی نمایندگان تبریز ، تهران ، کردکوی ، سراوان ، بوکان ، زاهدان ، قم ، اراک ، سقز ، خاش ، چابهار و بیرجند در تذکر به وزیر امور خارجه خواستار لزوم اعتراض شدید به دولت عربستان در خصوص فتوای 38 تن از علمای وهابی علیه شیعیان و ضرورت مقابله با تحرکات تفرقه انگیز مذهبی در عراق شدند .

ندیمی نماینده لاهیجان در تذکر به رئیس جمهور خواستار افزایش بودجه و اعتبار توسعه شبکه آب و فاضلاب روستایی با توجه به اهمیت اساسی آن در کاهش هزینه های مختلف بهداشتی روستائیان شد .

ندیمی نماینده لاهیجان و تمدن نماینده شهر کرد در تذکر به رئیس جمهور خواستار صدور دستور بازنگری در پرداخت یارانه ها و جهت دادن یارانه به تولید و طبقات مستضعف و آسیب پذیر در همه عرصه ها شدند .

میر تاج الدین نماینده تبریز ، گرانمایه پور نماینده کاشان ، یحیی زاده نماینده تفت در تذکر آموزش و پرورش بر لزوم اقدام فوری برای ایمن بخشی و استاندارد نمودن وسایل گرمایشی مدارس در سرتاسر کشور تاکید کردند .

قنبری نماینده ایلام در تذکر به وزیر ارتباطات بر بررسی علل بی توجهی در محاسبه نرخ مکالمات تلفنی و تضییع حقوق مشترکین شد .

ایری نماینده کردکوی در تذکر به وزیر بهداشت به تسریع در تجهیز و نوسازی بیمارستان های کشور با توجه به بند 26 تبصره 2 قانون بودجه سال 85 تاکید کرد .