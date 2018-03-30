کشف ۲۷۰۰ نخ سیگار قاچاق در فامنین

سرهنگ علی حسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پلیس اطلاعات و مبارزه با قاچاق کالا شهرستان فامنین ۲هزار و ۷۰۰ نخ انواع سیگار قاچاق و فاقد مجوز را کشف کردند.

وی اضافه کرد: در این راستا پرونده ای تشکیل و به همراه متهم تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ علی حسن حیدری با اشاره به لزوم مبارزه با قاچاق کالا عنوان داشت: در اجرای فرامین مقام معظم رهبری و در حمایت از تولیدات داخلی با فعالان عرضه قاچاق در شهرستان به شدت برخورد قانونی شده و زمینه چنین فعالیتی از آنان سلب خواهد شد.

سارق حرفه ای در فامنین دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین همچنین از دستگیری سارق منزل و کشف اموال مسروقه خبر داد .

سرهنگ حیدری گفت: در راستای اجرای امنیت و آرامش شهروندان در ایام نوروز و به منظور پیشگیری از سرقت، طرح مبارزه با سرقت در شهرستان فامنین اجرا شد.

وی ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی و پلیس اطلاعات شهرستان با استفاده از اخبار رسیده توانستند سارق حرفه ای را که به صورت ماهرانه ای اقدام به سرقت منزل می کرد، شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

وی افزود: طی بازجویی به عمل آمده، متهم به یک فقره سرقت منزل اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین گفت: اموال مکشوفه به مالباخته استرداد و متهم پس از انتقال به دادسرا با قرار صادره روانه زندان شد.