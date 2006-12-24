فدراسیون فوتبال ایران و کویت به توافق نرسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال کویت چندی پیش رسما تمایل خود را برای برگزاری بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال کشورمان اعلام کرد.

کویتی ها روز دهم ژانویه( برابر با بیستم دیماه ) را زمان مورد نظر خود برای برگزاری این بازی در نظر گرفته بودند. اما از آنجائیکه تیم ملی فوتبال کشورمان حد فاصل روزهای هجدهم تا بیستم دیماه در تورنمنت بین المللی امارات به میدان خواهد رفت مسئولان فدراسیون فوتبال کشورمان در تعیین زمان برگزاری بازی دوستانه با تیم ملی کویت با مشکل روبرو شده اند.

فدراسیون فوتبال ایران روز دوازدهم ژانویه( بیست و دوم دیماه) را برای برگزاری بازی دوستانه به مسئولان فدراسیون فوتبال کویت پیشنهاد داده است و هنوز ازسوی آنها تاریخ مدنظرتیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دیدار تدارکاتی تایید نشده است.

به نظر می رسد با شرایط فعلی امکان برگزاری بازی دوستانه کویت - ایران فراهم نباشد.