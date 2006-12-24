امسال بودجه ورزشی استان زنجان سه برابر رشد کرده است / بدنبال افزایش سهمیه ورزشکاران استان در تیم های ملی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ایرج رحمانی امروزدرگفتگو با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: در حال حاضر 94 طرح ورزشی در دست اقدام است که هر کدام شامل چندین پروژه می‌ باشد که با به بهره ‌برداری رسیدن این پروژه‌ها سرانه فضای ورزش استان زنجان به60 سانتی ‌متر خواهد رسید.

وی سرانه ورزشی استان زنجان را30 سانتیمترعنوان کرد و گفت: سرانه کشور یک مترمربع است و طبق برنامه ‌ریزیهای انجام شده قراراست تا پایان برنامه چهارم توسعه سرانه ورزش استان زنجان به یک مترمربع برسد که برای رسیدن به این سرانه ورزش نیازمند اختصاص 64 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

رحمانی درادامه ازفعالیت 30 هزارورزشکار سازمان یافته درسطح استان زنجان خبرداد وافزود: طبق آمار ورزش محلات، روستاها، دانشگاه‌ها و سایر اماکن عمومی در طول تابستان120هزار نفر در برنامه‌های ورزشی شرکت کرده اند.

وی متذکر شد: این تعداد ورزشکاردرقالب 300 هیأت ورزشی در بخش بانوان و آقایان فعالیت می کنند.

رحمانی گفت: دراستان زنجان47 رشته ورزشی فعالیت می کنند که40 رشته از این تعداد رشته ورزشی جزو رشته های قهرمانی می باشند.

مدیرکل تربیت‌ بدنی موفقیت‌های ورزشکاران زنجانی دربازی‌های آسیایی2006 قطرومسابقات معلولین درمالزی راحاصل یک پروسه 10 ساله عنوان کرد و افزود: دراین زمینه مردم، مربیان، ورزشکاران، مسئولین هیأت‌ها و مسئولین استان تأثیرگذار بودند و این موفقیت کل استان زنجان است.

رحمانی افزود: امیدوارم با برنامه ‌ریزی ‌دقیق بتوانیم برای المپیک2008 وبازی ‌های آسیایی2010 نمایندگان بیشتری را اعزام نماییم و شاهد نتایج قابل قبولی نیز از این افراد باشیم.

وی با عنوان این مطلب که مسابقات کشورهای اسلامی در سال78قرار است درایران برگزار شود از تلاش مسئولان ورزشی استان زنجان برای میزبانی 4 رشته ورزشی کاراته، ووشو، بدمینتون و دوچرخه‌ سواری خبرداد و تاکید نمود: با توجه به پتانسیل های موجوداین رشته های ورزشی دراستان زنجان وهمچنین به لحاظ کم بودن تعداد شرکت‌کنندگان این رشته امکان سرویس‌دهی مناسب نیز وجود دارد.

وی با تأکید براهمیت دادن به ورزش بانوان گفت: من اعتقاد دارم اگر به ورزش بانوان توجه شود در واقع به ورزش همه اقشار توجه شده است وسیاست ما در تربیت‌بدنی نیز توجه مساوی به ورزش بانوان و آقایان است و سعی می‌کنیم امکانات مساوی در اختیار آن‌ها قرار دهیم.

رحمانی حضور بانوان دررقابت‌های بین‌المللی را با پوشش اسلامی مهم دانست و گفت: حضور با حجاب اسلامی بانوان دررقابت‌های بین‌المللی دارای اهمیت ویژه‌ای است و سازمان در نظر دارد برای مسابقات2008 پکن150 نفز ورزشکار زن اعزام نماید که سهم استان زنجان ازاین تعداد ورزشکار10نفر می باشد.

وی با اشاره به نحوه پرداخت اعتبارات به هیأت‌های ورزشی گفت: من طبق 14 شاخص مشخص اعتبارات هیأت‌ها را تقسیم خواهم کرد و هرهیأتی که عملکرد مناسبی داشته باشد اعتبارات خوبی نیزدریافت خواهد نمود وامسال نیزطبق همین شاخص‌ها یک هیأت برتر شناسایی و در پایان سال معرفی خواهد شد.

مدیرکل تربیت‌ بدنی استان زنجان درخصوص عملکرد کمیته ارزیابی و نظارت بر عملکرد هیأت‌ها گفت: من فعلاً از عملکرد این کمیته راضی نیستم. قرار بود این کمیته پیشنهادها و نظرات خود را درخصوص هیأت‌ها اعلام کند ولی تاکنون هیچگونه پیشنهاد و نظری داده نشده است.

وی با اشاره به نگهداری اماکن ورزشی گفت: در کشورما اعتبارات خوبی برای ساخت و سازها درنظر گرفته می‌شود ولی در نگهداری این فضاهای ورزشی مشکل داریم.

رحمانی ازرفع مشکل گرمایشی سالن6 هزار نفری انقلاب شهر زنجان خبرداد و افزود: اضافه نمودن صندلی و تعویض کفپوش ازمهمترین برنامه های ادره کل تربیت بدنی استان زنجان برای تجهیز سالن 6 هزار نفری می باشد.

مدیرکل تربیت‌ بدنی استان زنجان همچنین از احداث استخر50متری در زنجان گفت: مجوز احداث یک استخر50متری را در شهرزنجان گرفته‌ایم که تاکنون300 میلیون تومان از محل اعتبارات بند ب اختصاص داده شده است و پیش‌بینی می‌شود این پروژه طی3 سال آینده حداقل با 2 میلیارد تومان اعتبار به بهره‌برداری برسد.